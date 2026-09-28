"По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна

Една драматична картина, превърнала се в ежедневие – екип от журналисти на Дойче Веле проследи как реагира украинският влаков персонал при заплаха от дронове от Москва.

Какви са протоколите за сигурност и зачестили ли са руските атаки върху украинския железопътен транспорт?

Влакът, с който пътува екипът е на два часа от Киев, когато получава сигнал за руски дрон наблизо. По купетата обикаля и предупреждава за заплахата Халина Коропко, железопътен кондуктор от 40 години. Следващите стъпки от протокола за сигурност са в нейни ръце. Информацията за дрона е предадена от машиниста към кондукторите.

Халина Коропко, кондуктор

Сега ще се евакуираме! Вземете си топлите дрехи и ценните вещи!

Притеснението на екипа е, че този влак може да се окаже следващата мишена. След като превозното средство спира на малка гара, пътниците са отведени на 200 метра от него. Осветлението се изключва, за да не бъде влакът лесна мишена.

Това е втората ми евакуация за днес. Всичко е наред, уверих се, че между мен и влака има сграда, която да ме предпазва от евентуален удар.

Това е протоколът, когато заплахата се намира на по-малко от 100 километра. Влаковият персонал разполага с 10 минути да евакуира пътниците и да ги отведе на безопасно място. Този тип операция се е превърнала в част от ежедневието на пътуващите украинци.

Халина Коропко, кондуктор

Притесняваме се, все пак сме хора. Но вече сме свикнали. Всеки ден има евакуации, понякога дори четири до седем пъти в една посока.

В последно време силно зачестиха руските атаки върху украинския железопътен транспорт. Москва заяви, че обект на въздушните удари са главно релси и военни цели, но пътнически влакове биват поразявани редовно. След напрегнат час на изчакване, екипът от германски журналисти отново се качва на влака и продължава към столицата. Пристигат само с час закъснение.

Да, забавят ни. Закъсняваме, но така е по-безопасно. По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога.

По-рано този месец дрон взриви влак до полската граница. Близо до мястото е преминавал дипломатически влак, в който се е намирал бившия британски премиер Борис Джонсън. Според Киев именно той е бил обект на атаката. А удареният влак е бил евакуиран само 15 минути преди удара.