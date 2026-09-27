Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставката си като президент на Сърбия, за да участва в кампанията за парламентарните избори на 25-ти октомври.



Той обяви и че ще помилва 40 души, половината, от които са свързани със студентските протести от последните близо две години.

Привърженици на Вучич се събраха в 8 часа местно в Пионерския парк и пред сградата на президентството, а по Бранковия мост имаше колона от автомобили, от която се развяваха сръбски знамена

Вучич оглавява листата на управляващата "Сръбска прогресивна партия" и е неин кандидат-премиер.

Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години студентски протести срещу корупцията. Те бяха предизвикани от трагедията на жп гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души. Протестиращите поискаха предсрочен парламентарен вот.