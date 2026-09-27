В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива

Правителството в Гърция подготвя нов пакет от мерки за помощ срещу скъпите горива. Говорител на кабинета съобщи, че ще въведат помощи, които да ограничат разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Водят се преговори с рафинериите за намаляване на цената.

В същото време правителството коментира, че цената на мазута зависи от международните цени на петрола и има ограничения в рамките на намеса на правителството. Проучване показва, че гърците се снабдяват предимно с дърва за огрев. Живеещите в северната част на страната дори пътуват до България и Северна Македония, за да си осигурят дърва за зимата.

Правителството обещава от началото на октомври да свали цената на нафтата за отопление под 1,70 евро. В сравнение със същия период на миналата година цената беше 1,10 евро. От опозицията обаче настояват да се премахне част от акциза и цената на нафтата за отопление да не е по-висока от 1,30 евро.

Паралелно с овладяване цената на нафтата правителството подчертава, че продължава изплащане на помощи за отопление. В същото време скъпата нафта засяга цената на транспорта и доставките.