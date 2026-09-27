БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
гърция подготвят нов пакет мерки скъпите горива
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Правителството в Гърция подготвя нов пакет от мерки за помощ срещу скъпите горива. Говорител на кабинета съобщи, че ще въведат помощи, които да ограничат разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Водят се преговори с рафинериите за намаляване на цената.

В същото време правителството коментира, че цената на мазута зависи от международните цени на петрола и има ограничения в рамките на намеса на правителството. Проучване показва, че гърците се снабдяват предимно с дърва за огрев. Живеещите в северната част на страната дори пътуват до България и Северна Македония, за да си осигурят дърва за зимата.

Правителството обещава от началото на октомври да свали цената на нафтата за отопление под 1,70 евро. В сравнение със същия период на миналата година цената беше 1,10 евро. От опозицията обаче настояват да се премахне част от акциза и цената на нафтата за отопление да не е по-висока от 1,30 евро.

Паралелно с овладяване цената на нафтата правителството подчертава, че продължава изплащане на помощи за отопление. В същото време скъпата нафта засяга цената на транспорта и доставките.

#мерки срещу поскъпването #по-скъпи горива #нафта #пакет от мерки #високите цени на горивата #Гърция #дърва за огрев

Последвайте ни

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
4
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
Франция и Полша посягат към титлата на Евроволей 2026
6
Франция и Полша посягат към титлата на Евроволей 2026

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Балкани

Спасителни екипи откриха още две тела в срутилата се сграда в центъра на Атина
Спасителни екипи откриха още две тела в срутилата се сграда в центъра на Атина
Над 200 нелегални мигранти бяха открити на остров Крит в рамките на няколко часа Над 200 нелегални мигранти бяха открити на остров Крит в рамките на няколко часа
Чете се за: 01:22 мин.
Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина, двама са в неизвестност (СНИМКИ) Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина, двама са в неизвестност (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
Вучич подава оставка преди изборите в Сърбия Вучич подава оставка преди изборите в Сърбия
Чете се за: 00:35 мин.
Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври и предлага на България да направи същото Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври и предлага на България да направи същото
Чете се за: 01:57 мин.
Вучич подава оставка на 27 септември Вучич подава оставка на 27 септември
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ) Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Илин Димитров: TUI ни гарантира двойно увеличение на туристите – от 200 000 на 400 000 души Илин Димитров: TUI ни гарантира двойно увеличение на туристите – от 200 000 на 400 000 души
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ) Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Папа Лъв XIV отправи молитви за Франция от пещерата Масабиел
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран очаква официалния отговор на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Спасителни екипи откриха още две тела в срутилата се сграда в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ