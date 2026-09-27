Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ)

Над 100 хиляди домакинства останаха без ток, а повече от 400 полета бяха отменени заради бурята, която връхлетя Източното крайбрежие на Съединените щати.

Много пътища са затворени заради наводнения. Заради лошото време в щатите Ню Йорк и Ню Джърси е обявено извънредно положение. Метеоролозите съобщават, че приливът край Лонг Айланд е достигнал най-високото си ниво от години.

Стихията е необичайна за септември и се очаква да отслабне постепенно, като опасното време ще се задържи и през първите дни от новата седмица.

Кати Хокъл, губернатор на Ню Йорк: "Не подценявайте ситуацията. Не предизвиквайте природата. Не рискувайте живота си. Следете местните прогнози за времето. Бъдете бдителни, пазете се от дъжда, бъдете нащрек и се погрижете за безопасността си през този уикенд."

снимки: БТА