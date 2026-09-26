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ТикТок ще плати поне 100 млн. долара по дело за защита на непълнолетните в Алабама

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА/Архив
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Видеоплатформата ТикТок постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 млн. долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до два часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал в петък местно време, цитиран от Ройтерс.

Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните медии три дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес в Монтгомъри.

Минималната сума трябва да бъде изплатена в срок от 45 дни. При определени условия тя може да нарасне до 300 млн. долара. Споразумението не засяга исковете на повече от дузина други американски щати срещу платформата.

Алабама заведе делото срещу „ТикТок“ и китайската ѝ компания майка „БайтДенс“ (ByteDance) през април 2025 г. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати.

Според обвиненията разследващи, регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години, са получавали видеоклипове със съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс.

Щатът обвини компанията и в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. „ТикТок“ отхвърли обвиненията и се позова на защитата, която федералното законодателство предоставя на онлайн платформите по отношение на съдържанието, публикувано от потребители.

През тази година в САЩ се проведоха и съдебни процеси срещу „Мета“ (Meta), собственик на „Инстаграм“ (Instagram) и „Фейсбук“ (Facebook), както и срещу видеоплатформата „ЮТюб“ (YouTube) на „Гугъл“ (Google), по които бяха присъдени значителни суми.

#ТикТок #Алабама #споразумение

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