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„Гугъл" се готви да тества чипове за изкуствен интелект в Космоса

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:10 мин.
САЩ и Канада
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Снимка: БТА
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Компанията „Гугъл" ще изстреля прототипен сателит с цел да оцени как се представят чиповете ѝ за изкуствен интелект в Космоса, предаде ДПА.

„В ниска околоземна орбита спътниците имат достъп до почти постоянна слънчева светлина, генерирайки до осем пъти повече слънчева енергия, отколкото на Земята", посочва „Гугъл" в публикация в блога си.

Според компанията в бъдеще може да стане възможно свързването на множество съзвездия от сателити, което ще им позволи да се справят с по-голям обем от задачи, свързани с изкуствения интелект, докато са в орбита.

Следващата седмица на борда на ракетата-носител „Фалкон 9" на компания „Спейс Екс" ще бъдат натоварени чипове Tensor Processing Units, за да се тества как те се справят с физическото натоварване при космически полет, както и с радиацията и екстремните температурни условия в Космоса, посочват от „Гугъл".

Космическата радиация може да наруши или повреди електрониката, включително като предизвика грешки в данните.

„Някои неща могат да бъдат тествани само в Космоса. Целта на този първи старт е да се види какво работи, да се установят евентуалните слаби места и получените резултати да намират приложение в бъдещи мисии", казват още от компанията.

Охлаждането на орбиталните центрове за данни и осигуряването на възможност за комуникация между спътниците с много висока пропускателна способност на изключително къси разстояния също представляват „инженерни предизвикателства", отбелязват още от „Гугъл".

„Усвояването на космоса като подходящо място за мащабируеми изчисления с изкуствен интелект няма да се случи изведнъж. Необходима е методична инженерна работа, която започва с доказването, че хардуерът ни може да издържи на физическите условия и непредсказуемата среда при работа в орбита", казват още от компанията.

Този първи тест в орбита поставя началото на проекта „Сънкетчър" - изследователска инициатива, целяща да проучи дали космосът би могъл потенциално да приюти мащабна изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, отбелязва Ройтерс.

Компании като „Спейс Екс" и „Старклауд" разработват планове за разполагане на центрове за данни в ниска околоземна орбита. Тяхната цел е да използват почти непрекъснатото слънчево греене за захранване на енергоемките изчислителни процеси на изкуствения интелект и да заобиколят наземните ограничения по отношение на електроснабдяването.

Първата мисия „Сънкетчър" е предназначена да събира информация в орбита и да идентифицира потенциални грешки, а не да демонстрира „работещ орбитален център за данни", посочват от "Гугъл".

#чипове #Google #изкуствен интелект #Космос #новини в Метрото

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