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Монтираха новия радиотелескоп на Рожен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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монтираха новия радиотелескоп рожен
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Успешно приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на Националната астрономическа обсерватория „Рожен". Това обявиха днес от Института по астрономия към Българската академия на науките. В момента се провеждат тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на 2027 година. Първият професионален радиотелескоп, разположен на връх Рожен е единственият в Югоизточна Европа и с него България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания.

проф. д-р Камен Козарев, директор на Института по астрономия към БАН: „Това е един обект от пътната карта за научна инфраструктура на Република България и страхотна инвестиция в нашата наука, в бъдещото поколение астрономи. Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ярносферната динамика, активността на пулсари.“

Радиотелескопът е разположен и разделен на две полета - ниско и високочестотно. На тях са монтирани десетки антени. Сигналите от всяка антена се събират в изчислителен контейнер и се насочват по високоскоростна оптична връзка до Нидерландия.

проф. д-р Камен Козарев, директор на Института по астрономия: „Предстои в следващите седмици сертифициране на станцията, тъй като хардуера беше разположен, всички кабели бяха навързани. Предстоят различни тестове, за да се види дали всичко работи както трябва, дали данните се предават по оптичната мрежа към Нидерландия, където всъщност е цялостната обработка на сигналите и се надявам да започнем научна дейност със станцията от началото на 2027 година.“

Българският радиотелескоп е част от европейската система Лофар и с изграждането му Институтът по астрономия към БАН отбелязва 45-тата годишнина от изграждането на Националната астрономическа обсерватория „Рожен".

#нов радиотелескоп #монтиран #Рожен

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