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Забрана: Гобленът от Байо не може да бъде сниман

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Фотографиите забавят преминаването през залата и променят графика на посещенията

откриват лондон изложба гоблена байо
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Британският музей забрани на посетителите да правят снимки на гоблена на Байо заради прекомерно задържане пред историческата творба.

Кураторите отмениха първоначалното разрешение за фотографиране заради образуването на дълги опашки.

Средновековната бродерия се излага във Великобритяния за първи път и изобразява събития, свързани с Нормандското нашествие и превземането на Англия от Уилям Завоевателя през 1066-та година.

Билетите за изложбата са разпродадени, а посетителите се допускани на групи на всеки 40 минути с инструкции да се движат в една посока покрай 70 метровия гоблен.

Спирането за снимки обаче нарушава графика и достъпа на следващите посетители.

#Гоблен от Байо #забрана за снимки #британски музей

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