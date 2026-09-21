Забрана: Гобленът от Байо не може да бъде сниман

Британският музей забрани на посетителите да правят снимки на гоблена на Байо заради прекомерно задържане пред историческата творба.

Кураторите отмениха първоначалното разрешение за фотографиране заради образуването на дълги опашки.

Средновековната бродерия се излага във Великобритяния за първи път и изобразява събития, свързани с Нормандското нашествие и превземането на Англия от Уилям Завоевателя през 1066-та година.

Билетите за изложбата са разпродадени, а посетителите се допускани на групи на всеки 40 минути с инструкции да се движат в една посока покрай 70 метровия гоблен.

Спирането за снимки обаче нарушава графика и достъпа на следващите посетители.