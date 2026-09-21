След забраната за отразяване на работата на Белия дом: Американски телевизии с дело срещу Тръмп

Американските телевизии единодушно се обединиха срещу решението на Доналд Тръмп да забрани достъпа на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом.

Днес на ротационен принцип CNN трябваше да отразява събитията с президента и нито една от телевизиите не се съгласи да поеме работата. Американският президент наложи забраната с аргумента, че тези медии са заплаха за националната сигурност.

Прескартите на журналистите им бяха конфискувани в събота сутринта. От трите медии обявиха, че ще заведат дело, тъй като забраната противоречи на първата поправка от американската конституция.