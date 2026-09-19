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Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители

Христо Ценов от Христо Ценов
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Балкани
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октоберфест открит мюнхен очаква милиона посетители
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Октоберфест е открит. Кметът на Мюнхен отвори първото буре, а хиляди се втурнаха към тентите за бира.

Най-големият фолклорен фестивал в света ще продължи до 4 октомври, като освен бирата ще се сервират традиционни за бавария претцели, печено свинско и колбаси.

Очакват се близо 6 милиона посетители от Германия и от цял свят.

Засилени са мерките за сигурност - инсталирани са камери с изкуствен интелект и патрулират 600 полицаи дневно на мюнхенския панаирен площад "Терезиенвийзе".

Рекордни са и цените на бирата - посетителите ще платят средно по 15 евро за еднолитрова халба бира. Цената е с 400% по-висока в сравнение с 1985 година.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#"Октоберфест" #фолклорен фестивал #бира #Мюнхен #Германия

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