БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вотът в Русия - изборен спектакъл с предизвестен край
Чете се за: 14:27 мин.
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за...
Чете се за: 04:50 мин.
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще...
Чете се за: 01:42 мин.
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Огнище на птичи грип е констатирано в пловдивското Момино село

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
огнище птичи грип констатирано пловдивското момино село
Слушай новината

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на инфлуенца А (грип) в животновъден обект в с. Момино село, община Раковски, област Пловдив. В обекта се отглеждат около 8000 патици мюлари. Това съобщиха от Агенцията.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат с. Момино село, община Раковски, област Пловдив и с. Главатар, община Калояново, област Пловдив.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив - селата Пъдарско, Стрелци, Борец и Отец Кирилово от община Брезово; селата Ръжево, Ръжево Конаре и Дълго поле от община Калояново; селата Динк, Калековец, Крислово и Ясно поле от община Марица; град Раковски и село Стряма от община Раковски.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

От ноември 2023 г. е въведена забрана за организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна.

В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

#Момино село #Пловдивско #Птичи грип

Последвайте ни

ТОП 24

Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
1
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
4
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
5
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: България - Германия 2:1 (25:21, 25:21, 19:25)
6
НА ЖИВО: България - Германия 2:1 (25:21, 25:21, 19:25)

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Регионални

Между 1200 и 1500 евро е средната заплата в "Тракия икономическа зона", предстои разкриване на още работни места
Между 1200 и 1500 евро е средната заплата в "Тракия икономическа зона", предстои разкриване на още работни места
Верижна катастрофа между Пазарджик и с. Звъничево, жена е в болница Верижна катастрофа между Пазарджик и с. Звъничево, жена е в болница
Чете се за: 00:52 мин.
Поредна ВиК авария на магистрален водопровод във Варна остави част от града без вода (СНИМКИ) Поредна ВиК авария на магистрален водопровод във Варна остави част от града без вода (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Пожар избухна на покрива на новострояща се сграда в столичния квартал "Дружба" 2 Пожар избухна на покрива на новострояща се сграда в столичния квартал "Дружба" 2
Чете се за: 00:15 мин.
Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:40 мин.
Продължават операциите за контрол на техническата изправност на автомобилите Продължават операциите за контрол на техническата изправност на автомобилите
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври
С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6"...
Чете се за: 06:17 мин.
Общество
Вотът в Русия - изборен спектакъл с предизвестен край Вотът в Русия - изборен спектакъл с предизвестен край
Чете се за: 14:27 мин.
Русия
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Скок на температурите във вечерните часове в България за последните...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ