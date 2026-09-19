Огнище на птичи грип е констатирано в пловдивското Момино село

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на инфлуенца А (грип) в животновъден обект в с. Момино село, община Раковски, област Пловдив. В обекта се отглеждат около 8000 патици мюлари. Това съобщиха от Агенцията.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат с. Момино село, община Раковски, област Пловдив и с. Главатар, община Калояново, област Пловдив.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив - селата Пъдарско, Стрелци, Борец и Отец Кирилово от община Брезово; селата Ръжево, Ръжево Конаре и Дълго поле от община Калояново; селата Динк, Калековец, Крислово и Ясно поле от община Марица; град Раковски и село Стряма от община Раковски.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

От ноември 2023 г. е въведена забрана за организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна.

В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.