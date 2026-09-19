Верижна катастрофа между Пазарджик и с. Звъничево, жена е в болница

Верижна катастрофа е станала около 14.00 часа на главния път между Пазарджик и село Звъничево. Ударили са се два леки автомобила, микробус и тир с регистрация от Северна Македония.

При инцидента е пострадала жена на 64 години, която е транспортирана в болницата в Пазарджик. По информация на полицията тя е била контактна и в съзнание. Към момента няма данни за състоянието ѝ.

Причините за катастрофата все още се изясняват.

Движението от Пазарджик към село Звъничево се осъществява в едната лента и се регулира от полицията. В обратната посока е въведен обходен маршрут през село Братаница.

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на място.