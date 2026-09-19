БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

25-годишен моторист загина край Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
годишен моторист загина хасково
Слушай новината

Моторист загина в катастрофа по пътя Манастир – Книжовник, край Хасково. Тежкият инцидент стана малко преди обяд.

По първоначална информация по пътя пътувала група мотористи. При изпреварване на завой първият от тях се ударил в товарен автомобил, след това в лек автомобил.

Загиналият е на 25 години и е загинал на място.

Заради тежкия инцидент движението по пътя е ограничено. Преминава се по обходен маршрут: Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

#загинал моторист

Последвайте ни

ТОП 24

Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
1
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят „Цариградско шосе“ в неделя
3
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят...
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
4
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
5
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Регионални

Продължават операциите за контрол на техническата изправност на автомобилите
Продължават операциите за контрол на техническата изправност на автомобилите
Съдът в Хасково опредили парични гаранции за обвинените в отклоняване на ментета, заловени на границата Съдът в Хасково опредили парични гаранции за обвинените в отклоняване на ментета, заловени на границата
Чете се за: 01:15 мин.
„Най-сладкият град“: Празник на тортата „Гараш“ в Русе „Най-сладкият град“: Празник на тортата „Гараш“ в Русе
Чете се за: 00:57 мин.
Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър
Чете се за: 02:37 мин.
Празник на плодородието: В Кюстендил се събират земеделски производители и занаятчии Празник на плодородието: В Кюстендил се събират земеделски производители и занаятчии
Чете се за: 01:20 мин.
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Чете се за: 16:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество
Чете се за: 10:45 мин.
У нас
Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Втори ден се провеждат парламентарни избори в Русия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ