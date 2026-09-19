25-годишен моторист загина край Хасково

Моторист загина в катастрофа по пътя Манастир – Книжовник, край Хасково. Тежкият инцидент стана малко преди обяд.

По първоначална информация по пътя пътувала група мотористи. При изпреварване на завой първият от тях се ударил в товарен автомобил, след това в лек автомобил.

Загиналият е на 25 години и е загинал на място.

Заради тежкия инцидент движението по пътя е ограничено. Преминава се по обходен маршрут: Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".