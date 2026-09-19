Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър

В края на активния летен сезон по Южното Черноморие десетки водолази и доброволци се включиха в акция по почистване на морското дъно в района на рибарското пристанище и Морската гара в Несебър по повод Световния ден за почистване на крайбрежията. Инициативата се провежда за четвърта поредна година и има за цел да направи крайбрежните води по-чисти и безопасни както за туристите, така и за морските обитатели.

Морето край Стария Несебър пази вековна история, но и купища боклук. На метри под водата лежат автомобилни гуми, части от лодки, корабни въжета, стъкло и железа.

Явор Теодошев, водолаз: „Намирали сме и битови отпадъци – ножове, тенджери, всякакъв вид посуда. За жалост, има някой път и изгубени детайли от лодки като стълби, акумулатори, котви. Не е приятно наистина. Все пак всеки очаква да види нещо под водата по-красиво, риби.“

Ивелин Банджаков, организатор, водолазен инструктор и подводен археолог: „Хората изхвърлят всичко във водата, то се скрива. И най-нетрадиционното, което сме намирали, е предна броня на автомобил.“

Даури Хрустов, водолаз: „Българското Черноморие е доста замърсено. Брони, чадъри, буркани, шишета, кенчета от бира. Много грозна гледка. Туристите основно, които идват, те са основният замърсител на Черно море.“

Пластмасата в морето също е в изобилие.

Ивелин Банджаков, организатор, водолазен инструктор и подводен археолог: „Тази пластмаса в един момент се превръща в микропластмаса и това нещо отново може да се върне при нас, хората, по един или друг начин чрез рибите, чрез други морски организми, които хората използваме, за да се храним.“

А за нарушителите има наказания.

Яни Янулов, директор на ОП „Пристанищна инфраструктура“ – Несебър: „Санкциите са доста големи. До миналата година, мисля, че беше минимумът около 500 лв. първоначална глоба.“

Събраните отпадъци ще бъдат извозени от сметопочистваща фирма.