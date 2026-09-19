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Трима служители на община Кърджали, сред които и зам-кмет, са задържани

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие

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Трима служители на община Кърджали, сред които и зам-кмет, са задържани. Това научи "По света и у нас".

Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на Общинско предприятие. Според сигнала тримата да се опитвали принудително, против волята на служителя да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност.

В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.

Материалите по образуваната в ОДМВР Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл.143 от НК

#Община Кърджали #задържани служители

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