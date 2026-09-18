Задържаха мъж с близо 4,8 кг канабис и оръжия в София

Близо 4,8 кг канабис, метамфетамин и огнестрелни оръжия са иззети при полицейска операция в София.

На 16 септември 2026 г. около 15.00 часа служители на Осмо РУ задържали криминално проявен мъж при акция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици.

При процесуално-следствените действия в дома му са открити 4,778 кг растителна маса, реагирала на канабис, както и 0,24 грама метамфетамин. Иззети са още пистолети, пушки, множество боеприпаси и други вещи, свързани със случая.

Снимки: МВР

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е наложено задържане за срок до 72 часа.