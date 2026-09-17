Мъж и жена са открити мъртви с прободни рани в "Бояна", няма данни за външна намеса

Две безжизнени тела на мъж и жена на 61 години са открити в столичния квартал „Бояна“. Сигналът за трагедията е подаден на телефон 112 малко след 20.00 часа вчера от приятелка на жертвата, която не е успяла да се свърже с нея. По телата на двамата са установени прободни рани.

По първоначална информация на СДВР няма данни за външна намеса.

"В сряда около 20:18 ч. е постъпил сигнал от жена, че е в кв. "Бояна" пред къща на нейна приятелка и счита, че се е случило нещо нередно. Полицаи проникват в жилището и установяват труп на мъж и жена, които са на 61 години и са семейство. На място е установено е, че няма признаци от външна намеса. Жилището е било заключено отвътре, прозорците също са били затворени отвътре. Продължават разпитите. Информацията към момента е, че са били едно нормално семейство. Няма постъпвали данни за домашно насилие в семейството. По двата трупа са установени прободни рани от нож", каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков за случая в столичния квартал "Бояна".

Семейството има дъщеря, която е в САЩ и родителите скоро са били при нея. Жената е стоматолог, мъжът не е извършвал трудова дейност.

По случая е образувано досъдебно производство.