Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност

Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес и столицата ни отбелязва своя празник.

По повод деня на София се предвиждат редица събития през целия ден в града.

В 11:30 на площад „Свети Александър Невски” ще започне тържествената церемония по издигане знамето на града. След това ще бъде отслужен тържествен водосвет от Българския патриарх Даниил.

Негово светейшество оглави службата на храмовия празник на църквата "Света София" в столицата. Ето какво заяви той на влизане в храма.

"Нашият град носи името на Божията премъдрост, да знаем, че това е велика чест и отговорност същевремено и да се стараем в нас да обитава Божията правда, да обитава вярата в нас, да обитава милосърдието, да обитава доблестта, мъжеството, както и нашите предци са отстоявали вярата си в този град."

На тържественото заседание на Столичния общински съвет по повод празника, победителката от „Евровизия“ ДАРА ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“.