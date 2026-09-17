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Ново огнище на шарка по овцете и козите: Какви мерки се предприемат в Кюстендилско?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Ваксево, община Невестино. Какви мерки за контрол и ликвидиране на заболяването са предприети и трябва ли да се притесняват животновъдите в региона?

Случаите на шарка по овцете и козите са малко повече в сравнение с миналата година. От началото на годината на територията на област Кюстендил са установени 3 огнища. Борят на засегнатите животни е 66 - 58 овце и 8 кози.

„ Със заповед на изпълнителният директор на БАБХ са определели при всяко огнище 5-километрова защитна и 20 километрова надзорна зона“, обясни д-р Анета Иванова – директор на ОДБХ-Кюстендил.

Тя посочи, че последното огнище във Ваксево няма връзка с останалите.

"Ежедневно се осъществяват клинични прегледи в 5-километровата защитна зона и в 20-километровата надзорна зона на всички регистрирани животновъдни обекти с дребни преживни животни."

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова.

#Шарка по овце и кози #Кюстендилско #мерки

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