Реорганизират движението в центъра на столицата за софийския маратон, вижте къде

Организация на движението за провеждането на „Маратон София 2026" на 10 и 11 октомври 2026 г.

От 9 октомври във връзка с подготовката и провеждането на софийския маратон се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт, както следва:

На 09.10.2026 г. и на 10.10.2026 г. (нощта на 09.10.2026 г. срещу 10.10.2026 г. и нощта на 10.10.2026 г. срещу 11.10.2026 г.) линиите, обслужващи нощния транспорт ще се движат съответно:

Линия № N1 (в посока ж.к. „Младост 4“): от бул. „Тодор Александров” (площад „Независимост”) по бул. „Княз Александър Дондуков”, надясно по бул. „Васил Левски” и по бул. „Цар Освободител” по маршрута си, двупосочно.

За линията да се закрият спирки:

- двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Площад Княз Александър I”;

- двупосочна с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-ти септември”.

Линия № N2 (в посока Студентски град): от бул. “Тодор Александров” (площад “Независимост”), по бул. “Княз Александър Дондуков”, надясно по бул. “Васил Левски” и по маршрута си, двупосочно.

За линията да се закрият спирки:

- двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 “Площад Княз Александър I”;

- двупосочна с кодове 6456 и 6457 “Ул. 6-ти септември”.

Линия № N3 (в посока ж.к. „Левски Г“): от бул. “Тодор Александров” (площад “Независимост”) по бул. “Княз Александър Дондуков” и след кръстовището с бул.“Васил Левски” направо по маршрута до ж.к. Левски Г, двупосочно.

За линията се закриват спирки:

- двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 “Площад Княз Александър I”;

- с двупосочна с кодове 6456 и 6457 “Ул. 6-ти септември”;

- двупосочна с кодове 6439 и 6440 “Площад Св. Александър Невски”;

- с код 1241 “Площад Паметник Левски”;

- с код 2012 “Ул. Кракра”.

Линия № N4 (в посока ж.к. „Дружба 2“): от бул. “Тодор Александров” (площад

“Независимост”) по бул. “Княз Александър Дондуков”, надясно по бул. “Васил Левски”

и наляво по бул. “Янко Сакъзов” по маршрута двупосочно.

За линията се закриват спирки:

- двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 “Площад Княз Александър I”;

- двупосочна с кодове 6456 и 6457 “Ул. 6-ти септември”;

- двупосочна с кодове 6439 и 6440 “Площад Св. Александър Невски”.

Нощните линии № N1, N2, N3 и N4 ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите си и на временна двупосочна спирка за прекачване с кодове 6495 и 6497 „Площад Независимост“ на бул. „Княз Александър Дондуков” при ул. „Веслец”, съответно:

• на временна спирка на бул. „Княз Александър Дондуков“ на 05 метра от пешеходната пътека на кръстовището с ул. „Веслец“;

• на временна спирка на бул. „Княз Александър Дондуков“ на 20.00 м от пешеходната пътека на кръстовището с ул. „Веслец“.

Двупосочната спирка ще бъде сигнализирана с бализи.

Считано от 04:30 часа до 13:30 часа на 10.10.2026 г. частично се променят маршрутите на обществения транспорт, съответно:

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Автобусна линия № 9: от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. „Шипка“ по маршрута до автобаза „Искър“.

Автобусна линия № 20 – скъсява се маршрутът от с. Локорско до пл.„Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 21 – скъсява се маршрутът от с. Войнеговци до пл.„Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 22 – скъсява се маршрутът от с. Подгумер до пл.„Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 78 в посока „Централна гара“ преминава през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ (не се изпълнява спирка с код: 2829 „Бул. Кн. М. Луиза“ за автобусна линия № 60), наляво по ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“ и по маршрут посока кв. „Враждебна“.

Автобусни линии № 85 и 285 в посока ж.к. „Връбница-2“ преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрутите си.

В обратна посока към ж.к. „Хаджи Димитър“, маршрутите не се променят.

Автобусни линии № 213, 305 и 404 в посока „Централна гара“ ще преминават през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ (не се изпълнява спирка с код: 2829 „Бул. Кн. М. Луиза“ за автобусна линия № 60), наляво по ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Кн. Мария Луиза“ и по установените си маршрути посока ж.к. „Младост 4“/к.к. „Пейфил“/АП „Дружба“.

Автобусна линии № 413:

- в посока „Гара София Север“: от ж.к. „Младост 4“ преминава през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Младост 4“ - по установения маршрут.

Автобусна линия № Х43:

- частично се променя маршрутът (посока пл. „Александър Невски“): от кръговото кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Васил Левски“, наляво през пл. „Сточна гара“ /обратен завой/, направо по бул. „Сливница“ и от съществуващата спирка с код: 1311 пл. „Сточна гара“ по маршрута си;

- спирка с код: 1321 „Пл. Сточна гара“ (от страната на ул. „Ангиста“) се използва като крайна спирка само за слизане на пътниците;

- спирка с код: 1311 „Пл. Сточна гара“ (от страната на бул. „Константин

Стоилов“) се използва като начална спирка за качване на пътниците;

- в обсега на спирка 1311 „Пл. Сточна гара“ се изчаква времето по разписание посока автостанция „Банкя“.

Автобусна линия № 280: от ж.к. „Студентски град“ по маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе“-бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута към ж.к. „Студентски град“.

Разкриват се следните временни спирки на наземния обществен транспорт в района на транспортен възел „Лъвов мост“:

- спирка „Ул. Братя Миладинови-временна“ на бул. „Сливница“, на 85 м. след ул. „Цар Самуил“ посока бул. „Христо Ботев“;

- спирка „Ул. Будапеща – временна“ на бул. „Сливница“, на 40 м. след ул.„Будапеща“ посока ул. „Г. С. Раковски“.

Автобусни линии № 11, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 да преминават през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно) - посока

бул. „Христо Ботев“ и посока ул. „Г. С. Раковски“.

ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ

Трамвайна линия № 7 (само в посока кв. „Манастирски ливади-запад“): от МС „Хан Кубрат“- транспортен подлез „Надежда“ (Триъгълника), надясно по ул. „Скопие“, направо по ул. „Габрово“, направо по бул. „Константин Величков“, наляво по бул. „Ал. Стамболийски“, пл. „Възраждане“, надясно по бул. „Хр. Ботев“ и след пл. „Македония“ по маршрут посока кв. „Манастирски ливади-запад“.

Трамвайна линия № 27: от кв. „Манастирски ливади-запад“ по маршрут до пл. „Македония“, надясно по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“ до пл.„Журналист“, двупосочно.

Трамвайна линия № 4: от бул. „Никола Петков“ до „Съдебна палата“ /скъсен маршрут/.

Трамвайна линия № 12: от кв. „Илиянци“ през транспортен подлез „Надежда“ (Триъгълника) до кръстовище бул. „Кн. Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Кн. Мария Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. „Орландовци“, двупосочно.

Трамвайна линия № 18: от кв. „Орландовци“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до метростанция „Хан Кубрат“, двупосочно.

Трамвайни линии № 20 и 22: от депо „Искър/АС „Изток“ маршрутите се скъсяват до трамвайно обръщателно колело „Младежки театър“, двупосочно.

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ

Тролейбусна линия № 1: от „Пета градска болница“ по маршрута си до кръстовище бул. „Васил Левски“ - бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул.„Патриарх Евтимий“ (кино „Одеон“) и по маршрута си обратно към „Пета градска болница“.

Тролейбусни линии № 2, 8 и 9 (за ТБ 9 двупосочно по бул. „Васил Левски“): от ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“/ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген.Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите си до ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“.

Тролейбусна линия №3 (една кола): от УМБАЛ „Св. Анна“ по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“- бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрут до УМБАЛ „Св. Анна“.

Тролейбусна линия № 4:

- от ж.к. „Дружба-2“ по маршрута си до кръстовище бул. „Васил Левски“/бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фр. Нансен“, направо по бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Арсеналски“ до спирка 0648 „Ж.К. „Лозенец“ (крайна спирка за тролейбусна линия № 6);

- от спирка с код 0647 „ПК Спартак“ (начална спирка за тролейбусна линия №6) по бул. „Арсеналски“, наляво по бул. „Черни връх“, направо по ул. „Проф. Фр. Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрута си до ж.к. „Дружба-2“.

Тролейбусите от линии № 1, 2, 3, 4 (50% от наряд) ще се движат от „Пътностроителна техника“ и от ж.к. „Хаджи Димитър“ в посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до кръстовище ул. „Кракра“/бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „В. Левски“, надясно по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и по маршрутите си.

Тролейбусна линия № 6 ще се движи по скъсен маршрут: ж.к. „Люлин 3“ -

през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ до пл. „Сточна гара“, двупосочно. За

линията да се изпълняват временните спирки в района на транспортен възел

„Лъвов мост“.

Тролейбусна линия № 8: от пл. „Сточна гара“ по маршрута до кръстовище бул. „Васил Левски“/ бул. „Княз Ал. Дондуков“, наляво по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по ул. „Кракра“, надясно по бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „В.

Левски“ и по маршрут посока пл. „Сточна гара“.

Тролейбусна линия № 11: от ж.к. „Дружба-1“ по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до ж.к. „Дружба-1“.

Считано от 04:30 часа до 16:00 часа на 11.10.2026 г. частично се променят маршрутите на обществения транспорт, съответно:

Автобусна линия № 3ТМ /скъсен маршрут/: от МС „Кн. Мария Луиза“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“/ул. „Пиротска“,

надясно по ул. „Пиротска“, надясно по ул. „Опълченска“, надясно по бул. „Сливница“, наляво по бул. „ Христо Ботев“ и по маршрут посока МС „Кн. Мария Луиза“.

Автобусна линия № 9: от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. „Шипка“ по маршрута до автобаза „Искър“.

Автобусна линия № 11 се разделя на два маршрута:

- от „Автостанция Гео Милев“ по маршрута до кръстовище бул. „Сливница“-бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Христо Ботев“, надясно по ул. „Пиротска“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Сливница“ и по маршрута си до „Автостанция Гео Милев“;

- от ж.к. „Овча купел-2“ по маршрута до кръстовище бул. „Константин Величков“/бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво през пл. „Възраждане“ /по маршрута на ТМ 3/, надясно по бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Константин Величков“ и по маршрута си в посока ж.к. „Овча Купел-2“.

Автобусна линия № 20 – скъсява се маршрутът от с. Локорско до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 21 – скъсява се маршрутът от с. Войняговци“ до пл.„Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 22 – скъсява се маршрутът от с. Подгумер до пл.„Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 42:

- в посока ж.к. „Люлин-8“: от кв. „Михайлово“ по маршрут до кръстовището на бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Царица Йоанна“, направо по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по ул. „Търново“ до обръщателното колело на ж.к. „Люлин - 8“;

- в посока кв. „Михайлово“: от обръщателното колело на ж.к. „Люлин 8“, надясно по ул. „Търново“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 60: от ж.к. „Овча купел-2“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Инж. Иван Иванов“/бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Ген. Н. Скобелев“, пл.„Руски паметник“, бул. „Ген. Тотлебен“, надясно по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ и по маршрута си в посока ж.к. „Овча Купел-2“.

Автобусна линия № 74: от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрута до кръстовището на бул. „Ген. Скобелев“/бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до пл. „Македония“ , надясно по локалното платно на бул. „Македония“ до пл.„Руски паметник“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 77: Скъсява се маршрутът от „Централна гара“ до гара „Захарна фабрика“, както следва: от „Централна гара“ по съществуващия маршрут след кръстовище ул. „Крум Хр. Стоянов“/ул. „Мелник“, надясно към паркинга на предгаровото пространство на гара „Захарна фабрика“, наляво срещу ул. „Пловдив“ и наляво по ул. „Крум Хр. Стоянов“, двупосочно.

Автобусна линия № 56 ще се движи по скъсен маршрут: с. „Мало Бучино“ -обръщателно колело ж.к. „Западен парк“, двупосочно.

Автобусна линия № 78 - ще се движи от кв. „Враждебна“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, направо по ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Резбарска“, ул. „Градинарска“, наляво по ул. „Владайска река“, пл. „Сточна гара“, преминава през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ (не се изпълнява спирка с код: 2829 „Бул. Кн. М. Луиза“ за автобусна линия № 60), наляво по ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“ и по маршрута в посока кв. „Враждебна“;

- в посока кв. „Враждебна“ през транспортен подлез „Лъвов мост“, пл. „Сточна гара“, наляво по ул. „Владайска река“, ул. „Градинарска“, ул. „Резбарска“, надясно по ул.„Острово“, наляво по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрут посока кв. „Враждебна“.

Автобусна линия № 79:

- в посока „Стинд“: от кв. „Христо Ботев“ по маршрут до кръстовище бул.„Ботевградско шосе“ - ул. „Александър Екзарх“, направо по бул. „Ботевградско шосе“ до гара „Подуяне“, надясно по бул. „Ген. Данаил Николаев“ до пл. „Сточна гара“, надясно по ул. „Константин Стоилов“ и по маршрута си;

- в посока кв. „Христо Ботев“: от „Стинд“ по маршрута до кръстовище бул.„Ген. Данаил Николаев“-ул. „Злетово“, направо по бул. „Ген. Данаил Николаев“, наляво по бул. „Ботевградско шосе“ (по ТМ линия № 22) и след ул. „Александър Екзарх“ по маршрута си.

Автобусна линия № 83 се разделя на два маршрута:

-от стадион „Локомотив“ до кръстовище бул. „Константин Величков“/ул.„Пиротска“, наляво по ул. „Пиротска“, наляво по бул. „Христо Ботев, наляво по бул.„Сливница“ до кръстовището с бул. „Константин Величков“ и по маршрута си до стадион „Локомотив“;

- от „Зоопарка“ по маршрута до кръстовище бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл.„Възраждане“, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво през пл. „Възраждане“ /по маршрута на ТМ 3/, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с бул. „Константин Величков“ и по маршрута си посока „Зоопарка“.

Автобусни линии № 85 и 285 в посока ж.к. „Връбница-2“ ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока – ж.к.„Хаджи Димитър“, маршрутите не се променят.

Автобусна линия № 120:

- в посока ж.к. „Левски-Г“: от „Зоопарка“ по маршрута до кръстовище ул. „Черковна“-бул. „Мадрид“, надясно по бул. „Мадрид“, по бул. „Ботевградско шосе“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по ул. „Тодорини кукли“ и по маршрута;

- в посока „Зоопарка“: от ж.к. „Левски-Г“ по съществуващия маршрут до

кръстовище ул. „Тодорини кукли“-ул. „Александър Екзарх“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ до гара „Подуяне“, наляво по бул.„Ситняково“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Черковна“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 280: от ж.к. „Студентски град“ по маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе/бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута

към ж.к. „Студентски град“.

Автобусни линии № 213, 305, 404 в посока „Централна гара“ да преминават през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ (не се изпълнява спирка с код: 2829 „Бул. Кн. М. Луиза“ за автобусна линия № 60), наляво по ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Кн. Мария Луиза“ и по установените си маршрути посока ж.к. „Младост 4“/к.к. „Пейфил“/АП „Дружба“.

Автобусна линия № 310:

- в посока пл. „Сточна гара“: от ж.к „Люлин-5“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Д-р Петър Дертлиев“/ул. „Индира Ганди“, наляво по ул. „Индира Ганди“, наляво по бул. „Джавахарлал Неру“, надясно по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по бул. „Сливница“ и от кръстовище бул. „Сливница“/бул. „Д-р Петър Дертлиев“ по маршрута;

- в посока ж.к. „Люлин-5“: от пл. „Сточна гара“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Сливница“, направо по бул. „Сливница“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“, наляво по бул. „Джавахарлал Неру“, надясно по ул. „Индира Ганди“, надясно по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и по маршрута си.

Автобусна линии № 413 в посока „Гара София Север“: от ж.к. „Младост 4“ преминава през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрута си, а в посока ж.к. „Младост 4“ по установения маршрут.

Автобусна линия № Х43: частично се променя маршрута (посока пл. „Александър Невски“): от кръговото кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Васил Левски“, наляво през пл. „Сточна гара“ /обратен завой/, направо по бул. „Сливница“ и от съществуващата спирка с код 1311 пл. „Сточна гара“ по маршрута;

- спирка с код: 1321 „Пл. Сточна гара“ (от страната на ул. „Ангиста“) да се използва като крайна спирка само за слизане на пътниците;

- спирка с код: 1311 „Пл. Сточна гара“ (от страната на бул. „Константин Стоилов“) да се използва като начална спирка за качване на пътниците;

- в обсега ѝ да се изчаква времето по разписание посока автостанция „Банкя“.

Разкриват се следните временни спирки на наземния обществен транспорт в района на транспортен възел „Лъвов мост“:

- спирка „Ул. Братя Миладинови-временна“ на бул. „Сливница“, на 85 м. след ул.

„Цар Самуил“ посока бул. „Христо Ботев“;

- спирка „Ул. Будапеща – временна“ на бул. „Сливница“, на 40 м. след ул.

„Будапеща“ посока ул. „Г. С. Раковски“.

Автобусни линии № 11, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 ще преминават през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно) - посока

бул. „Христо Ботев“ и посока ул. „Г. С. Раковски“.

Трамвайна линия № 27: от кв. „Манастирски ливади-запад“ по маршрута до пл. „Македония“, надясно по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“, двупосочно.

Трамвайна линия № 4: бул. „Никола Петков“, пл. „Македония“, „Съдебна палата“, двупосочно.

Трамвайна линия № 6: от ж.к. „Обеля-2“ през транспортен подлез „Надежда“ (Триъгълника), надясно по ул. „Скопие“, направо по ул. „Габрово“, направо по бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Цар Симеон“ до трамвайно обръщателно колело „Захарна фабрика“.

Трамвайна линия № 7: от кв. „Манастирски ливади-запад“ по маршрута си до бул. „Христо Ботев“/пл. „Възраждане“ (след кръстовището с бул. „Ал. Стамболийски“ посока бул. „Сливница“), наляво към пл. „Възраждане“, обратен завой около площада, надясно по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си за кв. „Манастирски ливади - запад“.

Трамвайна линия № 11 се разделя на два маршрута:

- от кв. „Княжево“ (4 коли) по маршрута си до кръстовището на бул.„Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, надясно по бул.„Александър Стамболийски“, пл. „Възраждане“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до ж.к. „Иван Вазов“;

- от кв. „Илиянци“ (4 коли) през транспортен подлез „Надежда“ (Триъгълника), надясно по ул. „Скопие“, направо по ул. „Габрово“, направо по бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Цар Симеон“ до трамвайно обръщателно колело „Захарна фабрика“.

Трамвайна линия № 12: от кв. „Илиянци“ през транспортен подлез „Надежда“ (Триъгълника) до кръстовище бул. „Кн. Мария Луиза“/бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Кн. Мария Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. „Орландовци“, двупосочно.

Трамвайна линия № 13 ще се движи по променен маршрут: МС „Витоша“ – бул. „Ал. Стамболийски“ - бул. „Възкресение“ - бул. „Никола Мушанов“ – депо „Красна поляна“.

Трамвайна линия № 18: от кв. „Орландовци“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до метростанция „Хан Кубрат“, двупосочно.

Трамвайни линии № 20 и 22: -от депо „Искър/АС„Изток“ маршрутите се скъсяват до паметник „Васил Левски“, двупосочно;

Разкриват се временни спирки на:

• бул. „Янко Сакъзов“ в посока площад „Паметник Левски“ – след ул. „Панайот Волов“ за 05:00 метра преди пешеходната пътека на площада;

• бул. „Янко Сакъзов“ в посока гара „Подуяне“ – на 30:00 метра след пешеходната пътека на площада.

Тролейбусна линия № 1 се разделя на два маршрута:

- от „Пътностроителна техника“ (4 коли) по маршрута си до кръстовище бул. „Владимир Вазов“/ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, направо по ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Никола Войновски“ до ж.к. „Хаджи Димитър“ /начална и крайна спирка за ТБ линия № 2 и 4/, продължава по ул. „Васил Петлешков“ до кръстовището с ул. „Ген. Липранди“, наляво по ул. „Ген. Липранди“, надясно по ул. „Острово“ до кръстовище бул. „Владимир Вазов“/ул. „Тодорини кукли“, наляво по бул.„Владимир Вазов“ и по маршрута си до „Пътностроителна техника“;

Разкрива се временна спирка „Ул. Макгахан-временна“ само в посока „Пътностроителна техника“ на ул. „Острово“, на 40 м. от ул. „Макгахан“ посока бул. „Владимир Вазов“ за тролейбусни линии № 1 и 3;

- от „Пета Градска болница“ (3 коли) по маршрута си до кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“, наляво през пл. „Сточна гара“, /обратен завой/, направо по бул. „Сливница“, надясно по ул. „Опълченска“, наляво по ул. „Охрид“ и по маршрут посока „Пета Градска болница“;

- тролейбусите ще преминават двупосочно през транспортен подлез пл.„Лъвов мост“.

Тролейбусна линия 3 се разделя на два маршрута:

- от „Пътностроителна техника“ (1 кола) по маршрута си до кръстовище бул.„Владимир Вазов“/ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, направо по ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Никола Войновски“ до ж.к. „Хаджи Димитър“ /начална и крайна спирка за ТБ линии №2 и 4/, по ул. „Васил Петлешков“ до кръстовището с ул. „Ген. Липранди“, наляво по ул. „Ген. Липранди“, надясно по ул. „Острово“ до кръстовище бул. „Владимир Вазов“/ул. „Тодорини кукли“, наляво по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрут до „Пътностроителна техника“.

Разкрива се временна спирка „Ул. Макгахан-временна“ само в посока „Пътностроителна техника“ на ул. „Острово“, на 40 м от ул. „Макгахан“, посока бул. „Владимир Вазов“ за тролейбусни линии № 1 и 3.

- от УМБАЛ „Св. Анна“ (2 коли) по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до УМБАЛ „Св. Анна“.

Тролейбусна линия № 4:

- от ж.к. „Дружба-2“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фр. Нансен“, бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Арсеналски“ до спирка код 0648 „Ж.К. Лозенец“ (крайна спирка за тролейбусна линия № 6);

- от спирка с код 0647 „ПК Спартак“ (начална спирка за тролейбусна линия №6) по бул. „Арсеналски“, наляво по бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрута си до ж.к. „Дружба-2“.

Тролейбусна линия № 5 се разделя на два маршрута:

- от надлез „Надежда“ (2 коли) по маршрут до кръстовище бул. „Кн. Мария

Луиза“/бул. „Ген. Н. Столетов“, надясно по бул. „Ген. Н. Столетов“, наляво по ул.

„Димитър Петков“, наляво по бул. „Сливница“, наляво през пл. „Сточна гара“

/обратен завой/, направо по бул. „Сливница“, надясно по ул. „Опълченска“, наляво по ул. „Охрид“ посока надлез „Надежда“, като тролейбусите преминават през

транспортен подлез пл. „Лъвов мост“;

-от „УМБАЛ Св. Анна“ (4 коли) – пл. „Руски паметник“ /обратен завой/,

двупосочно.

Тролейбусна линия № 6 ще се движи по скъсен маршрут: ж.к. „Люлин 3“ -през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Тролейбусна линия № 7 се разделя на два маршрута:

- от ж.к. „Гоце Делчев“ (4 коли) - пл. „Руски паметник“ /обратен завой/

,двупосочно;

- от ж.к. „Люлин-3“ (3 коли) - пл. „Сточна гара“, през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, двупосочно (по маршрута на тролейбусна линия № 6).

Тролейбусни линии № 2, 8 и 9 (за ТБ9 двупосочно по бул. „Васил Левски“):

от ж.к. „Бр. Бъкстон“/ж.к. „Борово“/ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Васил Левски“/бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите си до ж.к. „Бъкстон“/ж.к.„Борово“.

Тролейбусна линия № 11: от ж.к. „Дружба-1“ по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до ж.к. „Дружба-1“.

На 11.10.2026 год. (неделя) метровлаковете по всички линии ще се движат по зимни делнични разписания.