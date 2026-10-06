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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Евродепутатите от “Обнови Европа” в ЕП осъдиха атаките в икономическите зони на България и Румъния. Според тях има разузнавателни данни, които сочат, че те са извършени от руски дронове. “Атаките представляват грубо нарушение на международното право и сигурността на корабоплаването, те са и пряка заплаха за източния фланг на Европа. Ескалиращата агресия вече включва преки удари и потапяне на търговски плавателни съдове в рамките на или в непосредствена близост до изключителните икономически зони на държави – членки на ЕС и НАТО (Румъния и България), с което се застрашават човешкият живот и свободата на корабоплаването”, се казва в съобщението на либералите и демократите. Според “Обнови Европа” тези нападения вече не са просто хибридни заплахи, а преки атаки, изискващи конкретен отговор от страна на ЕС и НАТО. Те смятат, че е от решаващо значение държавите – членки на ЕС, и представителите на техния корабоплавателен сектор да засилят подкрепата си за Украйна, като ѝ помагат да изнася зърно.

Заместник-председателят на групата „Обнови Европа“ Дан Барна (Румъния): „Ударите на Русия срещу черноморски пристанища и граждански търговски кораби не са просто безразсъдни регионални провокации, а целенасочено нападение на прага на Европейския съюз. Чрез тероризиране на тези морски коридори и гранични търговски пътища Кремъл умишлено превръща доставките на храни в оръжие. Защитата на корабоплаването и логистиката в Черно море вече не е само въпрос от първостепенно значение за Румъния и нейните съседи – тя е предпоставка за глобалната продоволствена сигурност.“

Евродепутатът Никола Минчев, ръководител на българската делегация в групата „Обнови Европа“: „Отговорните за атаката и за пряката заплаха, която тя създава за националната сигурност на България и за източния фланг на НАТО, трябва да бъдат назовани и подведени под отговорност. Агресията на Русия създава реална и нарастваща заплаха за сигурността в икономическите води на Европа. Хибридните атаки вече не са просто хибридни – те са реални и се случват в непосредствена близост до нашите брегове.“

Българският евродепутат Илхан Кючюк: „Осъждаме атаките с дронове срещу граждански кораби в икономическата българска зона. Необходимо е провеждането на справедливо и задълбочено разследване.“

#атака с дронове #"Обнови Европа" #кораби #Черно море

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