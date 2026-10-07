Полицията в Ямбол разкри схема за фиктивни бракове с чужденци

Девет души са задържани в Ямбол при полицейска операция, с която е разкрита схема за фиктивни бракове с чужденци, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В хода на разследването е привлечена в качеството ѝ на обвиняема 47-годишна жена – длъжностно лице по гражданско състояние в Община Ямбол, която е съставяла неистински документи – актове за сключен граждански брак.

По постановление на прокурор от Районната прокуратура в Ямбол служителката е задържана за срок от 72 часа, посочиха от полицията.

Специализираната операция е проведена в понеделник, като девет души са задържани непосредствено след сключване на три граждански брака, при които вместо реални съпрузи, са се явили дубльори.

Установено е, че двама от задържаните – 64-годишен мъж и жена на 52 години са се занимавали с набиране и осигуряване на жени, които да встъпят в брак с чужди граждани, както и за изготвянето на необходимите документи на чужденците, съобщиха още от полицията.

В акцията по разкриване на схемата са участвали служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, отдел „Разследване“ и група „Миграция“ при МВР - Ямбол. По случая продължава проверка на цялата дейност и ролята на всички лица, имащи отношение към извършеното престъпление, допълниха от пресцентъра на полицията.