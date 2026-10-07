БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:12 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна Консултативният съвет за национална сигурност *** Темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Полицията в Ямбол разкри схема за фиктивни бракове с чужденци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

47-годишна служителка на Общината е с повдигнато обвинение 

Полицията в Ямбол разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Слушай новината

Девет души са задържани в Ямбол при полицейска операция, с която е разкрита схема за фиктивни бракове с чужденци, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В хода на разследването е привлечена в качеството ѝ на обвиняема 47-годишна жена – длъжностно лице по гражданско състояние в Община Ямбол, която е съставяла неистински документи – актове за сключен граждански брак.

По постановление на прокурор от Районната прокуратура в Ямбол служителката е задържана за срок от 72 часа, посочиха от полицията.

Специализираната операция е проведена в понеделник, като девет души са задържани непосредствено след сключване на три граждански брака, при които вместо реални съпрузи, са се явили дубльори.

Установено е, че двама от задържаните – 64-годишен мъж и жена на 52 години са се занимавали с набиране и осигуряване на жени, които да встъпят в брак с чужди граждани, както и за изготвянето на необходимите документи на чужденците, съобщиха още от полицията.

В акцията по разкриване на схемата са участвали служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, отдел „Разследване“ и група „Миграция“ при МВР - Ямбол. По случая продължава проверка на цялата дейност и ролята на всички лица, имащи отношение към извършеното престъпление, допълниха от пресцентъра на полицията.

#фиктивни бракове #полицията в Ямбол

Последвайте ни

ТОП 24

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
1
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
2
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
3
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа...
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с дронове (ОБЗОР)
4
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с...
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ говори началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов
5
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ...
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
6
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Регионални

Самопризнания и оставка - обвиняемата по случая с пловдивската болница Мариела Попова признала вината си
Самопризнания и оставка - обвиняемата по случая с пловдивската болница Мариела Попова признала вината си
Автобус катастрофира край село Асен Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивско БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивско
Чете се за: 03:12 мин.
Птичи грип в Пловдивско: Огнище е открито във ферма с близо 33 000 кокошки Птичи грип в Пловдивско: Огнище е открито във ферма с близо 33 000 кокошки
Чете се за: 02:10 мин.
Над 7 милиона туристи в България от януари до септември Над 7 милиона туристи в България от януари до септември
Чете се за: 02:37 мин.
Реорганизират движението в центъра на столицата за софийския маратон, вижте къде Реорганизират движението в центъра на столицата за софийския маратон, вижте къде
Чете се за: 32:15 мин.

Водещи новини

Автобус катастрофира край село Асен
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Схемата в Пловдив - източване на НЗОК и НОИ, фалшиви хоспитализации...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
От ЦИК демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Прокурорската колегия номинира Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Разгадаването на вековна загадка донесе Нобелова награда за химия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ