Столична община спечели и на втора инстанция делото за терена на автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина, съобщиха от "Московска" 33.

Софийският апелативен съд потвърди правото на собственост на общината върху 2760 кв. м в Борисовата градина, използвани от автокъща „Капитолия“. С решение си от днес съдът потвърди изцяло първоинстанционното решение, с което „Софттрейд 2003“ ЕООД е осъдено да предаде владението върху имота на Столична община.

Решението идва след повече от две години и половина очакване, след като делото е разгледано в открито съдебно заседание през март 2024 г.

„Това е голяма победа за София. Повече от сто години този терен е част от Борисовата градина. През годините оградите започнаха да изглеждат по-силни от закона, а мястото се превърна в луксозна автокъща зад ограда – символ на прехода, на който ни се иска най-сетне да му видим края. Днес съдът за втори път потвърждава, че теренът принадлежи на София“, заяви кметът Васил Терзиев.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок.

През последните години Столична община премахна незаконните постройки край язовир „Искър“ и незаконния обект до езерото „Ариана“ в Борисовата градина. Продължават и съдебните действия за защита на собствеността върху къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър, както и по други спорни общински терени.

Столична община продължава работата по подробния устройствен план на Борисовата градина, който трябва да осигури цялостна рамка за опазването на парка, зелените площи, обществените пространства и допустимите дейности в него.