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Птичи грип в Пловдивско: Огнище е открито във ферма с близо 33 000 кокошки

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В обекта се отглеждат около 32 920  кокошки носачки

Птичи грип в Пловдивско: Огнище е открито във ферма с близо 33 000 кокошки
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Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на Инфлуенца А (грип) в животновъден обект в с. Трилистник, община Раковски, област Пловдив. В обекта се отглеждат около 32 920 кокошки носачки.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат селата Трилистник и Рогош, община Марица, област Пловдив.

Определена е и 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив - селата Войводино, Динк, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Манолско Конаре, Маноле и Скутаре от община Марица; град Пловдив от община Пловдив; град Раковски и селата Стряма и Шишманци от община Раковски; град Садово от община Садово.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

#Пловдовско #Птичи грип #БАБХ

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