Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президентът Илияна Йотова.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Държавният глава прие членовете на Съвета в гербовата зала за закрити разговори.

В заседанието участват председателят на парламента, министър-председателят, министрите на обраната, на вътрешните работи, на външните работи и на финансите, както и шефовете на специални служби и разузнавателни такива и представители на парламентарно представените партии.

Последното заседание на Консултативният съвет по национална сигурност беше на 18 февруари 2025 г. и беше посветено на заплахите от употребата и разпространението на наркотици и прекурсори. Днес темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият кораб потъна само за три минути, а от другия бяха спасени 18 моряци след бързата намеса на спасителни екипи и на екипи на българските въоръжени сили.

Очаква се в рамките на днешното заседание представителите на специалните служби да докладват какви са реалните заплахи и има ли такива за сигурността на корабоплаването, вследствие на войната в Украйна и както доколко добре защитена е стратегическата ни инфраструктура от евентуални заплахи от дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов има готовност да докладва цял пакет от мерки срещу атака от дронове, които включват както системи за тяхното откриване, радари, сонари и оптични средства, така и средства, с които те да бъдат поразявани - кинетични или некинетични, т.е. средства за радиоелектронна борба.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ