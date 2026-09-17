БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Грандиозен проект в Тбилиси: Изграждат небостъргач "Тръмп" в Грузия

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В грузинската столица беше представен грандиозен проект за изграждане на небостъргач "Trump Tower". Сградата ще е висока 280 метра и ще бъде на 62 етажа.

Очаква се небостъргачът да бъде завършен до 5 години. Проектът се реализира от грузински компании в партньорство с организацията "Тръмп", която се ръководи от сина на американския президент Доналд Тръмп - Ерик.

По време на представяне на проекта в Тбилиси, той се включи чрез видеоконферентна връзка. Ерик Тръмп посочи, че баща му подкрепя изграждането на грандиозния проект и разкри, че идеята се родила в имението на Доналд Тръмп във Флорида при среща с грузински инвеститори.

#строеж на небостъргач #Доналд Тръмп #Грузия

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
3
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
4
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
5
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България
6
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: САЩ и Канада

Санкции срещу Русия: Камарата на представителите на САЩ прие законопроекта
Санкции срещу Русия: Камарата на представителите на САЩ прие законопроекта
Германия и САЩ задълбочават военното сътрудничество Германия и САЩ задълбочават военното сътрудничество
Чете се за: 00:50 мин.
Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви
Чете се за: 01:52 мин.
Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса
Чете се за: 00:50 мин.
Преди междинните избори в САЩ: Проверки на сигурността и работа с обществеността Преди междинните избори в САЩ: Проверки на сигурността и работа с обществеността
Чете се за: 03:47 мин.
Раздадоха наградите „Еми“: Кои са най-добрите телевизионни продукции? Раздадоха наградите „Еми“: Кои са най-добрите телевизионни продукции?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
МВР се събира на Национално съвещание за предстоящите избори МВР се събира на Национално съвещание за предстоящите избори
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Войната в Украйна: Ще бъде ли постигнато енергийно примирие Войната в Украйна: Ще бъде ли постигнато енергийно примирие
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Слънчево с максимални температури между 26° и 31° Слънчево с максимални температури между 26° и 31°
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Санкции срещу Русия: Камарата на представителите на САЩ прие...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Скандал около турнето на Ед Шийрън, подгряващи групи отказаха да...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Ново огнище на шарка по овцете и козите: Какви мерки се предприемат...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ