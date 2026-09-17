Грандиозен проект в Тбилиси: Изграждат небостъргач "Тръмп" в Грузия

В грузинската столица беше представен грандиозен проект за изграждане на небостъргач "Trump Tower". Сградата ще е висока 280 метра и ще бъде на 62 етажа.

Очаква се небостъргачът да бъде завършен до 5 години. Проектът се реализира от грузински компании в партньорство с организацията "Тръмп", която се ръководи от сина на американския президент Доналд Тръмп - Ерик.

По време на представяне на проекта в Тбилиси, той се включи чрез видеоконферентна връзка. Ерик Тръмп посочи, че баща му подкрепя изграждането на грандиозния проект и разкри, че идеята се родила в имението на Доналд Тръмп във Флорида при среща с грузински инвеститори.