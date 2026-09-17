Село във Великобритания иска да напусне кралството

Британският премиер Анди Бърнам отхвърли референдума за независимост на малкото село Пидингтън. При допитването жителите се обявиха за отделяне от Великобритания. Гласуването е символично и няма правна сила, но беше провокирано от намерението на правителството да настани в Пидингтън 1250 мигранти.

На 25 километра от Оксфордския университет малкото село Пидингтън щеше да продължи да съществува в неизвестност, ако не беше „силният глас“ на местните жители. В Пидингтън живеят около 350 души. И почти всички се обявиха за отделяне от Великобритания.

Хърбърт, жител на Пидингтън: "Гласувах за напускане на Великобритания, защото правителството, което би трябвало да ни представлява, би трябвало да се грижи за нас, а не се интересува."

Избирателната активност е била над 92 процента и само 26 от жителите на Пидингтън са гласували против селото да напусне Великобритания.

Тим Макнали, председател на енорийския съвет на Пидингтън: "Изпратихме ясен и категоричен сигнал – не само към региона, не само към страната, а към целия свят. Пидингтън не прави това само за себе си. Това, което разбрах, е, че в цялата страна има много, много хора, които са изключително разочаровани и ядосани от действията на правителството и от състоянието на демокрацията."

Според правителствения план в Пидингтън, в бивша сграда на Военното министерство трябва да бъдат настанени 1250 кандидати за убежище.

Тим Макнали: "Всичко опира до пропорционалността. Искат да изпратят 1250 души. Това означава населението да се увеличи с 350%. И то предимно мъже. Дори тези мъже да бяха свещеници или викарии, пак нямаше да е редно. Въпросът е какъв брой хора може да поеме нашата общност. Пет, десет – може и да се интегрират."

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че "разбира емоциите на жителите на Пидингтън", но според него е необходима "справедливост в цялата страна".

Анди Бърнам, премиер на Великобритания: "Разбирам силата на емоциите. Но единственото, което трябва да направим, е да намалим броя на хората, които преминават Ламанша. И в момента те са на най-ниското ниво от седем години."

Засега правителството няма намерение да се отказва от плана си да настани бежанци в Пидингтън. Непреклонни са и жителите на селото.

Тим Макнали: "Това, което правим, е нещо много типично за британците. Гласуваме, разговаряме. А самият факт, че тук има толкова много журналисти, показва колко важна е тази тема. Ние сме епицентърът."

Вдъхновени от Сийланд – микронацията, която възниква през 70-те години върху военна платформа в морето край Източна Англия, Пидингтън се провъзгласи за "княжество".