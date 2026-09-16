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Алекс Николов: Ние сме български лъвове и така трябва да играем във всеки мач

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Звездата на българския национален отбор се отличи с 36 точки срещу Полша.

Александър Николов
Снимка: БГНЕС
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Звездата на българския национален отбор по волейбол Александър Николов говори след победата с 3:2 над Полша в последния мач от предварителна група В на ЕвроВолей в София.

Николов се отчете с цели 36 точки, но отдаде заслуженото и на своите съотборници.

„Срещу такъв съперник не беше лесно. Техническото изискване е огромно, наистина едно високо ниво. Изпълнихме го, и то повече от добре, затруднихме ги в много ситуации. Устискахме зъби, което е абсолютно най-важното. Когато ни водеха, беше 1:0 и 10:4 резултатът, а сега се поздравяваме с победа, така че ние сме български лъвове и така трябва да се играе всеки мач“, коментира Николов.

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#Евроволей 2026 # Александър Николов

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