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Очаквайте: Стефан Колев в предаването "Зала на славата"

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Гледайте предаването посветено на кариерата на безкомпромисния защитник в неделя, 11 октомври от 13:15 ч. по БНТ 1.

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Бившият футболист Стефан Колев влиза в Залата на славата на БНТ.

Безкомпромисният защитник, който тази неделя ще отпразнува 60-та си годишнина, може да се похвали със страхотно постижение. Пет шампионски титли с четири различни клуба - Левски, ЦСКА, Славия и Литекс.

"Всички са сладки. Аз съм бил на 20 години при първата титла с Левски, така че емоцията е една, след това с ЦСКА, следващата с Славия. Не мога да ги разделя", споделя Колев.

Гледайте предаването "Зала на славата" с участието на Стефан Колев в неделя, 11 октомври от 13:15 ч. по БНТ 1!

#Стефан Колев #"Зала на славата"

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