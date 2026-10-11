Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия (СНИМКИ)

След месеци на рекордни горещини и суша, големи райони в Южна Италия са под вода. Засегнати са остров Сицилия и областите Калабрия, Пулия и Кампания.

Стихията отнесе коли, разруши пътища и наводни къщи. Властите призоваха жителите да избягват пътувания. В някои селища са затворени парковете и общинските зони, за да се избегнат инциденти.

Сицилианският град Марсала продължава да се възстановява след преминаването на два смерча в петък. Състоянието на двама от пострадалите остава тежко.

снимки: БГНЕС