БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:00 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

"Има много дупки, трябва ремонт": Проблеми за тежкотоварния трафик през "Дунав мост" край Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три месеца след края на основния ремонт на "Дунав мост" при Русе пред международните шофьори на тежкотоварни камиони се появява ново предизвикателство. Лошото състояние на пътната настилка в района на граничния пункт допълнително забавя преминаването им и създава риск от повреди по камионите. Проблемът засяга както тировете, които влизат в страната, така и тези, които я напускат. На този фон, над 160 хиляди превозни средства са излезли от страната ни през "Дунав мост" при Русе този септември.

Само за месец, през Дунав мост от страната ни са излезли 40.158 тира. Сред тях са камионите на Салим Салим и Емрах Хасанов, които редовно минават през Русе. Според тях компрометираните участъци в района на граничния пункт са сериозна предпоставка за аварии и допълнителни разходи по време на пътуването им.

Салим Салим, шофьор: "Има много дупки, много е зле. Трябва ремонт. Много коловози, много чудо."

Емрах Хасанов, шофьор: "Тук състоянието е много лошо. Асфалтът трябва да се ремонтира на дупки. Хвърлят малко чакъл и като завали отгоре водата слиза надолу, пак измива чакъла и пак остават дупките големи. То не може да се минава. Спешно трябва да се направи."

Критичната ситуация наложи извънредна проверка от страна на институциите в Русе. Лошото състояние на трасето затруднява движението и създава риск от образуване на колони от камиони.

Любомир Владимиров, областен управител на Русе: "Трябва да се извърши спешен ремонт в рамките на този или следващия месец, защото въпросните дудки, които са се получили в настилката, ще се отворят и ще станат още по-големи през есенно-зимния период. Най-тежко е положението на изхода от България, където минават тежкотоварните камиони, а там е трафика."

От Агенция "Митници" уточниха за "Посвета и у нас", че са запознати с проблема и извършват частични ремонти на настилката като последният е бил през април тази година. Оттам посочват, че трайното решение е основен ремонт, който да гарантира качеството и дълготрайността при интензивно натоварване. За него обаче е необходимо целево финансиране, което засега не е предвидено в бюджета на агенцията. Предприети са действия въпросът да бъде поставен за разглеждане.

#ремонт на "Дунав мост" #"Дунав мост" #дупки #дупки по пътищата

Последвайте ни

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Ива Михайлова се прибра в България
2
Ива Михайлова се прибра в България
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
3
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
4
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
5
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
6
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Регионални

Без топло: Столичани се оплакват от неотстранена с месеци авария
Без топло: Столичани се оплакват от неотстранена с месеци авария
Кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла Кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла
Чете се за: 00:45 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
Продължава обучителната кампания за гласуване с машини в страната Продължава обучителната кампания за гласуване с машини в страната
Чете се за: 00:42 мин.
В капана на залозите: Има ли лек за хазартната зависимост? В капана на залозите: Има ли лек за хазартната зависимост?
Чете се за: 03:07 мин.
Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с „петричкия Ескобар“ НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с „петричкия Ескобар“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Продължава обучителната кампания за гласуване с машини в страната
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Есенната прогноза на МВФ: Повишена инфлация и понижен растеж в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Камион се запали в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ