"Има много дупки, трябва ремонт": Проблеми за тежкотоварния трафик през "Дунав мост" край Русе

Три месеца след края на основния ремонт на "Дунав мост" при Русе пред международните шофьори на тежкотоварни камиони се появява ново предизвикателство. Лошото състояние на пътната настилка в района на граничния пункт допълнително забавя преминаването им и създава риск от повреди по камионите. Проблемът засяга както тировете, които влизат в страната, така и тези, които я напускат. На този фон, над 160 хиляди превозни средства са излезли от страната ни през "Дунав мост" при Русе този септември.

Само за месец, през Дунав мост от страната ни са излезли 40.158 тира. Сред тях са камионите на Салим Салим и Емрах Хасанов, които редовно минават през Русе. Според тях компрометираните участъци в района на граничния пункт са сериозна предпоставка за аварии и допълнителни разходи по време на пътуването им.

Салим Салим, шофьор: "Има много дупки, много е зле. Трябва ремонт. Много коловози, много чудо." Емрах Хасанов, шофьор: "Тук състоянието е много лошо. Асфалтът трябва да се ремонтира на дупки. Хвърлят малко чакъл и като завали отгоре водата слиза надолу, пак измива чакъла и пак остават дупките големи. То не може да се минава. Спешно трябва да се направи."

Критичната ситуация наложи извънредна проверка от страна на институциите в Русе. Лошото състояние на трасето затруднява движението и създава риск от образуване на колони от камиони.

Любомир Владимиров, областен управител на Русе: "Трябва да се извърши спешен ремонт в рамките на този или следващия месец, защото въпросните дудки, които са се получили в настилката, ще се отворят и ще станат още по-големи през есенно-зимния период. Най-тежко е положението на изхода от България, където минават тежкотоварните камиони, а там е трафика."

От Агенция "Митници" уточниха за "Посвета и у нас", че са запознати с проблема и извършват частични ремонти на настилката като последният е бил през април тази година. Оттам посочват, че трайното решение е основен ремонт, който да гарантира качеството и дълготрайността при интензивно натоварване. За него обаче е необходимо целево финансиране, което засега не е предвидено в бюджета на агенцията. Предприети са действия въпросът да бъде поставен за разглеждане.