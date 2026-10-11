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Словения гласува на четири референдума

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Снимка: илюстративна
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В Словения се провежда референдум за финансирането на обществените медии. Предложението е да се премахне таксата от почти 14 евро, която плаща всяко домакинство, и да се премине към директна субсидия от държавния бюджет.

Провеждат се и още три рефередума – за правомощията на парламентарните анкетни комисии, правото на чужденците извън Европейския съюз да гласуват в местните избори и обвързването на социалните помощи с полагането на обществено полезен труд.

Само допитването за парламентарните анкетни комисии има законодателен характер, а другите са с консултативен.

#референдуми #Словения

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