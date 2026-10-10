Тръмп: "Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка"

Американският президент заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка.

Доналд Тръмп отправи и призив към Володимир Зеленски да спре атаките върху руските петролни рафинерии.

Коментарът идва след стратегическото споразумение между Вашингтон и Москва за внос на руски дизел.

Сделката предвижда руския износ на дизел да бъде освободен от санкции, а Москва се съгласи незабавно да достави над 300 тона дизелово гориво.

Киев реагира гневно. Коментар дойде и от Лондон – британският премиер Анди Бърнам заяви, че Великобритания ще продължи да засилва санкциите срещу Москва.