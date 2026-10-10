БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия...
Чете се за: 00:45 мин.
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: "Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка"

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка.

Доналд Тръмп отправи и призив към Володимир Зеленски да спре атаките върху руските петролни рафинерии.

Коментарът идва след стратегическото споразумение между Вашингтон и Москва за внос на руски дизел.

Сделката предвижда руския износ на дизел да бъде освободен от санкции, а Москва се съгласи незабавно да достави над 300 тона дизелово гориво.

Киев реагира гневно. Коментар дойде и от Лондон – британският премиер Анди Бърнам заяви, че Великобритания ще продължи да засилва санкциите срещу Москва.

#сключване на сделки # Доналд Тръмп #нов лидер #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
1
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
2
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
3
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
4
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
5
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
6
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: САЩ и Канада

Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция
Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция
Две са жертвите на урагана "Исаяс", който удари САЩ Две са жертвите на урагана "Исаяс", който удари САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
Чете се за: 04:20 мин.
Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями
Чете се за: 01:10 мин.
Бойко Борисов коментира сделката между САЩ и Русия за дизела Бойко Борисов коментира сделката между САЩ и Русия за дизела
Чете се за: 01:00 мин.
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Велислава Петрова за посещението на Кирило Буданов: Какво се е случило могат да кажат присъствалите на срещата Велислава Петрова за посещението на Кирило Буданов: Какво се е случило могат да кажат присъствалите на срещата
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Тръмп: "Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка" Тръмп: "Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Сръбските власти спряха на границата председателя на научния...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кола изпадна от автовоз на Подбалканския път, в нея се блъсна друг...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Две са жертвите на урагана "Исаяс", който удари САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ