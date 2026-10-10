Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк 10 дни след неуспешната екзекуция със смъртоносна инжекция.

50-годишната жена беше върната в затвора, където е прекарала последните 30 години. Адвокатите ѝ добавиха, че продължава да получава лекарска помощ в килията.

Криста Пайк оцелява след две смъртоносни инжекции с веществото пентобарбитал. Съдът нареди да се запазят всички доказателства около провалената екзекуция с идеята, че може да се използват за бъдещо дело срещу щата Тенеси. Пайк извършва особено жестоко убийство когато е на 18 години. Защитата многократно се опитва да оспори смъртната присъда.