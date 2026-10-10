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Огромен интерес и рекорден брой участници на Софийския маратон

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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В неделя е напреварата на 21 и 42 км

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Рекордните над 12 000 участници от 70 държави се включиха в Софийския маратон. Сред тях - шестима министри, кметът на столицата, Тервел Замфиров и целият национален отбор по бокс.

В първия ден на надпреварата любителите на бягането се състезаваха на 5- и 10-километрово трасе, а тези на 21 и 42 км остават за утре. За първи път тази година ще има и щафетно бягане. Празник на спорта, който затрудни движението в центъра на града.

Красимир Кънев е един от бегачите в софийския маратон.

Красимир Кънев, бегач на 5 км: "За здраве, за масовост. Преди 50 години щях да участвам на едно такова състезание, но в последния момент не можах, така че сега ще опитам за втори път."

Християн тренира хокей, но бяга на маратона за втора година. Миналата - на 5 км, а тази - на двойно по-голяма дистанция.

Кристиян, бегач на 10 км: "Исках да пробвам нещо различно от миналата година. Имаше спортен лагер и имаше много тичане и така получих вдъхновението си да тичам."

За 9-годишната Мия това е втори маратон.

Мия, 9 години, бегач на 5 км: "Винаги тате е тичал маратони и ми е ставало интересно и искам да се предизвикам. Беше супер и когато финиширах бях много горда, защото беше един от първите ми 5 км."

Шестима министри също се включиха в бягането. Старт му даде спортният - Енчо Керязов.

Енчо Керязов, министър на младежта и спорта: "Всички говорим колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Мисля, че това показване на личен пример е още по-важно."

Евтим Милошев, министър на културата: "Спортът и културата винаги са ръка за ръка. Дух и тяло в най-добрата форма."

Кметът на София Васил Терзиев също беше сред участниците.

Васил Терзиев, кмет на София: "Спортът е здраве, хубаво е да бягаме. И съм много щастлив, че тази година имаме рекорден брой участници."

Масовият старт затвори за часове основни пътища в София и предизвика напрежение сред шофьорите. Утре маршрутът на състезанието ще обхване по-голяма част от столицата от 7.00 часа сутринта до 15.30 следобед. Отсечката между Раковски и Цар Освободител пък ще остане затворена до 18.00 часа вечерта.

#рекорден брой участници #Софийски маратон 2026 #министри #затворени улици

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