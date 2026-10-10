Огромен интерес и рекорден брой участници на Софийския маратон

В неделя е напреварата на 21 и 42 км
Рекордните над 12 000 участници от 70 държави се включиха в Софийския маратон. Сред тях - шестима министри, кметът на столицата, Тервел Замфиров и целият национален отбор по бокс.
В първия ден на надпреварата любителите на бягането се състезаваха на 5- и 10-километрово трасе, а тези на 21 и 42 км остават за утре. За първи път тази година ще има и щафетно бягане. Празник на спорта, който затрудни движението в центъра на града.
Красимир Кънев е един от бегачите в софийския маратон.
Красимир Кънев, бегач на 5 км: "За здраве, за масовост. Преди 50 години щях да участвам на едно такова състезание, но в последния момент не можах, така че сега ще опитам за втори път."
Християн тренира хокей, но бяга на маратона за втора година. Миналата - на 5 км, а тази - на двойно по-голяма дистанция.
Кристиян, бегач на 10 км: "Исках да пробвам нещо различно от миналата година. Имаше спортен лагер и имаше много тичане и така получих вдъхновението си да тичам."
За 9-годишната Мия това е втори маратон.
Мия, 9 години, бегач на 5 км: "Винаги тате е тичал маратони и ми е ставало интересно и искам да се предизвикам. Беше супер и когато финиширах бях много горда, защото беше един от първите ми 5 км."
Шестима министри също се включиха в бягането. Старт му даде спортният - Енчо Керязов.
Енчо Керязов, министър на младежта и спорта: "Всички говорим колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Мисля, че това показване на личен пример е още по-важно."
Евтим Милошев, министър на културата: "Спортът и културата винаги са ръка за ръка. Дух и тяло в най-добрата форма."
Кметът на София Васил Терзиев също беше сред участниците.
Васил Терзиев, кмет на София: "Спортът е здраве, хубаво е да бягаме. И съм много щастлив, че тази година имаме рекорден брой участници."
Масовият старт затвори за часове основни пътища в София и предизвика напрежение сред шофьорите. Утре маршрутът на състезанието ще обхване по-голяма част от столицата от 7.00 часа сутринта до 15.30 следобед. Отсечката между Раковски и Цар Освободител пък ще остане затворена до 18.00 часа вечерта.