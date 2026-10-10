Сръбските власти спряха на границата председателя на научния институт "Западни покрайнини"

Сръбските власти отказаха да пуснат в страната председателя на научния институт "Западни покрайнини" д-р Ангел Джонев. През БНТ той разказа, че е пътувал към Босилеград, за да се включи в честването на 28-мата годишнина от откриването на Българския културно-информационен център в града. Опитът му се е оказал неуспешен, тъй като е бил държан един час на граничен пункт "Рибарица", след което сръбските власти са му връчили постановление, че има забрана за влизане. Причината за това не е известна. Преди два месеца беше върнат и д-р Валентин Янев, член на Управителния съвет.

доц. Ангел Джонев, председател на Научен институт „Западни покрайнини": "Ситуацията в Сърбия не е никак лицеприятна, още по-нелицеприятно е положението на българското национално малцинство в Сърбия. Предстоят избори за парламент, отделно предстоят избори за Национален съвет и предполагам това допълнително ги натоварва. Мен тези техни фрустрации не ме интересуват. Интересува ме състоянието на българската общност в Сърбия, което не е никак добре. Предполагам, че българските власти ще откликнат на нашия сигнал и ще се обърнат сериозно към сръбските власти. Влизаме в един цикъл, който е много неприятен и който, ако продължи, може да навреди на българската общност в Сърбия и на двустранните българо-сръбски отношения."