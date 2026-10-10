Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво

Американският президент Доналд Тръмп обяви сделка с Владимир Путин за руски дизел в същия ден, в който в Маями се проведоха преговори за Украйна. Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. Договорени са още количества. Вашингтон освободи доставките от санкции. Киев реагира гневно.

Доналд Тръмп определи разговора си с Владимир Путин като „много успешен“.

След него, Москва се е съгласила да достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар.

Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона веднага след това.

Други 3 милиона тона руски дизел се очакват в рамките на кратък период от време, въз основа на състоянието на руските рафинерии. Американското министерство на финансите издаде временно изключение от санкциите върху руския дизел до 7 април догодина. Руските активи в американските банки обаче остават замразени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е голяма сделка. Става дума за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И, честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Това е дизелът, от който се нуждаем."

Кремъл потвърди договореното.

Юри Ушаков, съветник на Владимир Путин: "Лидерите на двете страни подробно обсъдиха подготовката на големи икономически инициативи, включително възможността за доставки на руски нефтопродукти за американския и световните пазари."

Киев реагира остро. Украинският президент Володимир Зеленски нарече споразумението подарък за Путин. Той предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Във всеки случай, всичко това е част от война срещу народа, срещу Украйна, срещу всички нас. Вярвам, че нашият екип се използва като димна завеса и това със сигурност не е честно, със сигурност не е начинът, по който партньорите трябва да се държат."

Европейският съюз също реагира.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: „Прекратяването на санкциите срещу руското дизелово гориво ще осигури на Москва още повече приходи да води войната. Сега не е време да се намали натискът върху Русия и Европа няма да го направи."

В понеделник външните министри от съюза ще договарят нови санкции срещу Москва - най-мащабните от началото на войната.

Междувременно при поредните руски удари загинаха най-малко 15 души в Запорожие. Атаките последваха преговорите в Маями, Флорида, които завършиха по-рано от предвиденото.

Съединените щати обсъдиха с делегацията на Киев и европейските представители мерки за зимата, енергетиката, гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на Украйна, както и присъединяването ѝ към ЕС, съобщи специалният пратеник Стив Уиткоф.

Той определи дискусиите като конструктивни. Уиткоф смята ,че обменът на мнения в Маями е „помогнал за определяне на области за по-нататъшно проучване в очакване на бъдещи контакти“ между Москва и Вашингтон.



