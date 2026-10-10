БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предстои валежна обстановка и захлаждане в близките дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София – около 26°.

След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана – висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 27°-29°. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-22°, в София – около 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

Над планините в Западна България облачността ще е значителна с валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над масивите от източната половина от страната ще бъде с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, на места по северните склонове и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

През нощта срещу понеделник и в понеделник, с преминаване на студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 17° и 22°.

Във вторник и сряда, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в Централна и Източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен, в източните райони силен северен вятър застудяването ще продължи и в сряда минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните - между 11° и 16°.

#интензивни валежи #предимно слънчево време #захлаждане #времето #гръмотевични бури #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
1
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове
2
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл",...
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове
3
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно...
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът
4
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се...
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на препятствия, първият е на 11 октомври в Осло
5
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на...
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
6
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Времето

След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
Предимно ясно време с временни увеличения на облачността Предимно ясно време с временни увеличения на облачността
Чете се за: 03:00 мин.
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13° До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
50834
Чете се за: 02:35 мин.
Валежи, силен вятър и захлаждане през новата седмица Валежи, силен вятър и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:40 мин.
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
13869
Чете се за: 02:30 мин.
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
9343
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ