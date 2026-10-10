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Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Политика
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Президентът Илияна Йотова заяви, че се надява споразумението между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела в световен мащаб. По думите ѝ недостигът на горива в момента поставя под затруднение цяла Европа. Тя заяви, че не е разговаряла с началника на кабинета на украинския президент – Кирило Буданов, но това е част от активната ни външна политика.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украйна, воденето на преговори. Смятам, че полезна среща, защото г-н Буданов тръгваше за САЩ, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес. Газохранилищата са пълни почти на половина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток. Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG руски газ. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза можем да направим. Всички ние сме заинтересовани от това цените да падат, не да се качват."

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