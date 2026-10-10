Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения при плащане с карта?

След влизането на еврото у нас все повече хора започнаха да се възползват от възможността за плащане с карта в магазини и заведения. В голяма част от търговските обекти, които разполагат с ПОС терминали въвеждат и минимална сума, която трябва да изхарчите в обекта, за да платите с карта. В някои от магазините това не е обозначено с табели на видно място. Така повдига въпроса злоупотреба ли е това с потребителските ни права?

За да платите с карта в голяма част от малките магазини в Благоевград, се изисква да похарчите минимум 5 или 10 евро. За много хора това изискване води до непредвиден разход.

Антоанета Манова: "Казаха ми, че не е хубаво под 10 евро да пазарувам с карта. Не зная защо. Такси ли някакви имат в магазините, не зная... Много е неудобно, да, за някои хора, които само всъщност искат с карта." – Хората понякога не носят джобни пари. Така като решиш да си вземеш нещо и ти откажат, се получава некомфортно. Зоя Хаджиева: "Не, не е удобно. Това според мен е абсолютно излишно. Според мен всички заведения... навсякъде трябва да се взима да се плаща с карта.

Част от търговците на дребно въвеждат минимална сума за плащане с карта, заради комисионните, които заплащат на банката.

Луиза Александрова, управител на търговски обект: "Няма фиксирана такса. Според зависи какво е плащането. Примерно, ако е 5 евро плащането, таксата ще ви бъде малко по-висока за банката. Ами това е сериозен минус. Напоследък особено наблюдаваме, че таксите в банките са скочили страшно много. Това и за мен разбира се е проблем, но по-скоро гледам да бъда в полза на клиента."

В нормативната уредба няма изрично изискване всеки търговски обект да предоставя възможност за плащане с карта, освен заведенията за хранене и развлечения, които са обекти с две или повече звезди. Това означава, че при желание търговецът би могъл да въведе минимална сума за плащане с карта и това не е нарушение на правата на клиентите.

Габриела Руменова, "Ние потребителите": "Би трябвало това нещо да се обяви отпред в търговската зала, по начин, който е видим и разбираем за потребителите, защото иначе може да се стигне до различен тип нелоялни практики от типа на това човек си е взел няколко неща, не му достигат няколко евроцента или повече и се оглежда на касата и купува нещо, което иначе не би купил, това уврежда неговите икономически интереси."

Търговските обекти, в които минималната сума за заплащане с карта не е означена, подлежат на санкции от Комисията за защита на потребителите.