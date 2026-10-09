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ЗАПАЗЕНИ

Международният наказателен съд - нелегитимен?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: БТА
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Часове след обявяването на Нобела за мир САЩ наложиха широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд като част от усилията си за разформироването му.

Вашингтон смята съда за нелегитимен.

Санкциите бяха обявени от държавния секретар Марко Рубио. Те предвиждат блокиране на всички активи, които съдът като институция притежава под юрисдикцията на САЩ.

Те определят шестмесечен срок, в рамките на който американските компании и физически лица, които поддържат бизнес отношения със съда, трябва да прекратят тези отношения

EC, редица европейски страни, Канада и Япония изразиха силна подкрепа за Международния наказателен съд.

„Ако бъдат въведени в сила, тези санкции ще окажат значително въздействие върху работата на съда, неговия всеотдаен персонал и техните семейства“, заявиха министрите на Канада, Дания, Германия, Франция, Италия, Япония, Нидерландия и Великобритания.

#САЩ #санкции #Международен наказателен съд

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