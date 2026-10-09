Международният наказателен съд - нелегитимен?

Часове след обявяването на Нобела за мир САЩ наложиха широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд като част от усилията си за разформироването му.

Вашингтон смята съда за нелегитимен.

Санкциите бяха обявени от държавния секретар Марко Рубио. Те предвиждат блокиране на всички активи, които съдът като институция притежава под юрисдикцията на САЩ.

Те определят шестмесечен срок, в рамките на който американските компании и физически лица, които поддържат бизнес отношения със съда, трябва да прекратят тези отношения

EC, редица европейски страни, Канада и Япония изразиха силна подкрепа за Международния наказателен съд.