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Нобеловият лауреат за мир Нави Пилай: "Ако аплодирате малко по-силно, може да споделя наградата с Тръмп"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Остра реакция от Тел Авив, след като доклад на Пилай заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нави Пилай е носителят на тазгодишната Нобелова награда за мир. Юристката от Южна Африка е посветила е живота си на защитата на човешките права. Норвежкият Нобелов комитет обяви името ѝ на церемония в Осло, а наградата ще бъде връчена на 10 декември.

Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287. Преди дни Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Именно с него се пошегува новата нобелова лауреатка в първата си реакция след обявяването на наградата.

Нави Пилай, носител на Нобеловата награда за мир: "Ако аплодирате малко по-силно, може да споделя наградата с Тръмп."

Така с чувство за хумор и с доза изненада Нави Пилай посрещна новината, че е тазгодишният нобелов лауреат за мир.

Нави Пилай, носител на Нобеловата награда за мир: "Като адвокат и съдия все пак искам да се уверя, че това наистина е вярно."

Бивш върховен представител на ООН по човешките права Наванетем Пилай беше отличена за усилията си за насърчаване на мира и международното право.

Йорген Ватне Фриднес, председател на Норвежкия Нобелов комитет: "В момент, когато броят на войните и конфликтите се увеличава, а съдиите и институциите са подложени на огромен натиск, международното право не е просто допълнение към мира и сигурността, а абсолютна необходимост. С връчването на наградата, Нобеловият комитет иска да напомни, че върховенството на закона е в основата на гарантирането на мира и разрешаването на конфликти без насилие. Мирът изисква справедливост."

85-годишната Нави Пилай е с индийски корени, но е родена в Южна Африка по време на апартейда. В началото на кариерата си е защитник на активисти и се бори за правата на политически затворници, сред които Нелсън Мандела. Самата тя се сблъсква със системата - нито една кантора не иска да я наеме, защото е цветнокожа.

През 1967 г. става първата жена в провинция Натал със собствен офис. Била е върховен съдия в родината си, председател на Международния наказателен трибунал за Руанда и съдия в Международния наказателен съд.

Шабия Манту, говорител на Службата на Върховния секретар на ООН в Женева: "Надяваме наградата на Пилай да продължи да насърчава други да се застъпват за защитата на човешките права."

Доклад под ръководството на Нави Пилай заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа. Тел Авив определя твърденията като скандални и реагира остро на наградата.

Министерство на външните работи на Израел: "Връчването на Нобеловата награда за мир на Пилай не е признание за справедливост. Това е гротескно използване на отличието като оръжие за легитимиране на антиизраелската омраза и предразсъдъците."

Снимки: БТА, БГНЕС

Понастоящем Пилай е съдия в Международния съд по делото за геноцид срещу Мианма.

Ива Вукушич, анализатор: "Нави Пилай е легенда. Посветила е 30 години работа в различни органи на ООН и международни съдилища. Така че това е символичен знак за подкрепа за света на международното право."

Нави Пилай, носител на Нобеловата награда за мир: "Посвещавам наградата си на всички жертви на международни престъпления, както и на защитниците на международното право, чието състрадание и кураж продължават да гарантират, че безнаказаността няма да надделее."

Нобеловата награда за мир беше обявена за 126-и път. Миналата година отличието получи лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, която подари медала си на Тръмп.

#Нави Пилай #обявяване #нобелова награда за мир

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