БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на...
Чете се за: 00:45 мин.
Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно...
Чете се за: 01:35 мин.
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в...
Чете се за: 02:45 мин.
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Администрация, склонна към зрелища" - как в САЩ коментират решението за излъчване на екзекуция на живо

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пентагонът обяви, че ще излъчва на живо екзекуцията на бивш военен, осъден за масово убийство. Според анализатори решението е "безпрецедентно" и стъпва на "хлъзгав правен терен".

Решението за публичната екзекуция на майор Нидал Хасан беше потвърдено от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32 при стрелба във военната база "Форт Худ" през 2009 г. По време на процеса той се извини за "грешките" си и заяви, че е вярвал, че с действията сi защитава мюсюлманите и талибаните в Афганистан.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Става дума за радикална ислямистка атака от човек в униформа, извършено във военна база. Затова и ще бъде екзекутиран чрез разстрел - както е редно, и ще се погрижим хората да могат да видят това, защото трябва да се разбере, че подобни действия водят до сериозни последици."

Според Пентагона президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията. Един от оцелелите казва, че Хасан заслужава наказанието си. Той смята обаче, че не бива да бъде публично достояние, а само за семействата на засегнатите при стрелбата.

Законово погледнато няма пречки действията на наказателния отряд да бъдат показвани на живо, казва Юджийн Фидел, преподавател по право. Преди 200 - 300 години това щеше да означава много хора, пикник, спектакъл, но сега е различно.

Юджийн Фидел, лектор в училището по право към Йейл: "Направих малко проучване и разбрах, че сме в ужасна компания. Публични екзекуции има в Северна Корея, в Иран. Каквото и отношение да имате към случая на майор Хасан и към това как е стигнал дотук друго е по-важно. И това е достойнството на правната система. Това не е видеоигра, не е филм на ужасите. Това е екзекуция. Намирам решението за много странно, за ретроградно."

Фидел е категоричен, че решението не може да бъде оправдано с желанието за прозрачност пред обществото.

Юджийн Фидел, лектор в училището по право към Йейл: "Става дума за администрация, склонна към показни действия и зрелища – било то кеч пред Белия дом или много други прояви, които превръщат обичайни публични събития в митинги, във възможности за снимки."

Към момента няма друга държава, която да е планирала предаване на живо на екзекуция, твърдят адвокати. И макар да няма правни пречки, моралните последствия не са за пренебрегване.

Стив, жител на Оукланд, Калифорния: "Отвратително! Детинско! Кое е следващото – да си платим, за да гледаме?! Обществото не бива да вижда това."

Екзекуцията на Нидал Хасан е планирана за 3 декември. Детайли за живото предаване и дали ще има поне възрастови ограничения предстои да бъде изяснено.

#екзекуция на живо #САЩ #Тръмп #спорове #решение

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
2
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Вместо пари за букети на сватбата: Двама млади от Варна подкрепиха благотворителна кауза
3
Вместо пари за букети на сватбата: Двама млади от Варна подкрепиха...
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
4
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро...
Сръбските власти спряха на границата председателя на научния институт "Западни покрайнини"
5
Сръбските власти спряха на границата председателя на научния...
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
6
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
3
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
Чете се за: 03:27 мин.
Стотици хиляди остават без ток след урагана "Исаяс" в САЩ Стотици хиляди остават без ток след урагана "Исаяс" в САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп: Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка Тръмп: Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка
Чете се за: 00:52 мин.
Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция Изписаха от болницата осъдената на смърт Криста Пайк след неуспешната екзекуция
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“ Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Чете се за: 02:45 мин.
По света
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
„Не можем да продължаваме да живеем така!“ - масови...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
33,7 градуса на сянка измериха в Русе
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ