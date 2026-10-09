"Администрация, склонна към зрелища" - как в САЩ коментират решението за излъчване на екзекуция на живо

Пентагонът обяви, че ще излъчва на живо екзекуцията на бивш военен, осъден за масово убийство. Според анализатори решението е "безпрецедентно" и стъпва на "хлъзгав правен терен".

Решението за публичната екзекуция на майор Нидал Хасан беше потвърдено от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32 при стрелба във военната база "Форт Худ" през 2009 г. По време на процеса той се извини за "грешките" си и заяви, че е вярвал, че с действията сi защитава мюсюлманите и талибаните в Афганистан.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Става дума за радикална ислямистка атака от човек в униформа, извършено във военна база. Затова и ще бъде екзекутиран чрез разстрел - както е редно, и ще се погрижим хората да могат да видят това, защото трябва да се разбере, че подобни действия водят до сериозни последици."

Според Пентагона президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията. Един от оцелелите казва, че Хасан заслужава наказанието си. Той смята обаче, че не бива да бъде публично достояние, а само за семействата на засегнатите при стрелбата.

Законово погледнато няма пречки действията на наказателния отряд да бъдат показвани на живо, казва Юджийн Фидел, преподавател по право. Преди 200 - 300 години това щеше да означава много хора, пикник, спектакъл, но сега е различно.

Юджийн Фидел, лектор в училището по право към Йейл: "Направих малко проучване и разбрах, че сме в ужасна компания. Публични екзекуции има в Северна Корея, в Иран. Каквото и отношение да имате към случая на майор Хасан и към това как е стигнал дотук друго е по-важно. И това е достойнството на правната система. Това не е видеоигра, не е филм на ужасите. Това е екзекуция. Намирам решението за много странно, за ретроградно."

Фидел е категоричен, че решението не може да бъде оправдано с желанието за прозрачност пред обществото.

Юджийн Фидел, лектор в училището по право към Йейл: "Става дума за администрация, склонна към показни действия и зрелища – било то кеч пред Белия дом или много други прояви, които превръщат обичайни публични събития в митинги, във възможности за снимки."

Към момента няма друга държава, която да е планирала предаване на живо на екзекуция, твърдят адвокати. И макар да няма правни пречки, моралните последствия не са за пренебрегване.

Стив, жител на Оукланд, Калифорния: "Отвратително! Детинско! Кое е следващото – да си платим, за да гледаме?! Обществото не бива да вижда това."

Екзекуцията на Нидал Хасан е планирана за 3 декември. Детайли за живото предаване и дали ще има поне възрастови ограничения предстои да бъде изяснено.