Големият пожар край Изворище продължава да се разраства

Големият пожар, който избухна във вилната зона “Пирамидата” край село Изворище, продължава да се разраства. Огънят стигна на около 200 метра от входа на село Брястовец.

Пламъците към момента са обхванали над 1000 декара площ, а заради силните пориви на вятъра пламъците се разпространяват в посока село Драганово.

Към момента няма опасност за жителите. Девет екипа на пожарната са на терен и се борят с огнената стихия. В гасенето е включват жители с кофи и лопати, както и тежка техника, която изгражда просеки.

Ситуацията остава динамична, заради силния вятър, който затруднява работата на огнеборците.