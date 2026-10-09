Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете санкции върху тяхното оръжие

Кирило Буданов е в украинския преговорен екип, обяви Володимир Зеленски. Делегацията, посетила първо Европа, сега е в Маями за разговори с американски представители по руската инвазия, съобщи Ройтерс. В Маями са и европейски представители. Киев ще представи актуализирана информация за нуждите си в областта на енергетиката и противовъздушната отбрана, отбеляза украинският лидер.

Той съобщи, че последните руски удари са нанесли "значителни щети" на украинската електропреносна мрежа.

На разговорите в Маями, Флорида, са поканени и съветници по сигурността от Франция, Германия, Великобритания, представители на Европейския съюз и НАТО. От американска страна ще участват специалните пратеници Джаред Къшнар и Стив Уиткоф, представители на Съвета за национална сигурност и на министерството на финансите. В украинската делегация влизат шефът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, първият му заместник Сергий Кислиця, бившия министър на отбраната Рустем Умерон, както и Давид Арахамия- лидер на парламентарната група на управляващата партия "Слуга на народа".

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Наш преговарящ екип е в Европа. В петък или събота те ще бъдат в Съединените щати. Надявам се, че всички послания ще бъдат предадени на американската страна".

Сред обявените "нови идеи и предложения" на американските преговарящи са двустранно спиране на ударите върху енергийната инфраструктура и доставките на зърно преди настъпващата зима и предстоящите междинни избори в Съединените щати. Ще бъдат обсъдени и гаранции за сигурност на Украйна, план за следвоенно възстановяване и други аспекти на конфликта. В Португалия в четвъртък Марко Рубио заяви, че войната в Украйна е в патова ситуация Кремъл се съгласи с оценката на американския държавен секретар.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Не може някой да преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга страна да казва, че сме в дипломатическа безизходица. Не сме в дипломатическа безизходица. Затворете цялата им икономика. Затворете Русия, не им пълнете джобовете. Просто наложете санкции върху тяхното оръжие".

Зеленски критикува и Европейския съюз за отмяна на санкциите срещу двама руски олигарси.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Това е ужасна грешка. Разбира се, наш екип ще отиде в Брюксел със списък - те вдигнаха санкциите за двама, ние ще представим още десет имена. Разбира се, че ще се борим. Кой, ако не ние?".

Зеленски призова Вашингтон да разшири покритието на сателитната система Старлинк за Украйна.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Помогнете ни да защитим нашето небе и да постигнем въздушно превъзходство и тогава Путин ще седне на масата за преговори. Защото след два или три месеца той ще загуби всичко. А ние просто чакаме китайците да разработят алтернатива на Старлинк и да я предадат на Русия. Е, къде е истината, къде е справедливостта?".

Украйна съобщи, че е поразила руска петролна рафинерия в Ухта, Коми и център за данни на руската технологична компания Яндекс в Калужка област.