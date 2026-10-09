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Румен Радев за атаката в Черно море: Липсват доказателства за източника на нападението

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Усилията за установяване на мира в Украйна заслужават подкрепа, а за постигането му трябва да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог. Това заяви премиерът Румен Радев в коментар за разговора си с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов.

Румен Радев, министър-председател: „Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.“

Радев уточни, че срещата е била по молба на украинския представител, както съобщиха по-рано от Министерския съвет.

По темата за дроновете премиерът заяви, че засега няма доказателства за произхода им. Той поздрави българските военнослужещи за професионализма им при огледа на кораба, извършен с цел да бъдат открити останки от дронове.

Румен Радев, министър-председател: „До момента чух всякакви хипотези. Много от тях – базирани на логични предположения, но до момента не съм видял нито едно доказателство. Към този момент не е ясно. Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни, категорични твърдения.“

По думите му има логически предпоставки, които насочват към определена страна, но липсват доказателства, които да позволят категоричен извод за източника на нападението.

„Казах ви, че всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, коментира Радев.

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