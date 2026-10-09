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Коментари в НС след информация за посещение на началника на кабинета на Зеленски в София

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Бил ли е началчникът на кабинета на Володимир Зеленски - Кирило Буданов в София и с кого се е срещал. Този въпрос стана повод за коментари в парламента.

Причината да циркулира в кулоарите на парламента въпроса дали вторият по сила човек в украинското ръководство е бил в столицата или не, с кого се е срещнал.

От вчера се разпространяват и снимки в социалните мрежи. От "Възраждане" заявиха, че ще отправят официално запитване до канцеларията на Министерския съвет с въпроса "Бил ли е Буданов в столицата? С кого се е срещнал? Какви въпроси са били обсъждани?

На въпрос, отправен от "По света и у нас" към от външното министерство, оттам съобщиха официално, че не са били информирани за визита на Кирило Буданов у нас и външният министър Велислава Петрова не се е срещала с него.

Снимки: БГНЕС

Същият отговор получихме и на запитване към Министерството на отбраната.

Лидерът на ДПС, Делян Пеевски, заяви в кулоарите на парламента, че от неговата партия нямат информация дали Зеленски е бил в столицата, но ако има такава, призова правителството да я оповести.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#началник на кабинета на Зеленски #информации #посещение в София #Кирило Буданов #въпроси

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