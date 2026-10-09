БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 04:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Милов: Ръководството на федерацията по борба не иска да намери пресечна точка

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Националът се надява Българската федерация по борба да бъде оглавена от човек, който да обедини българската борба.

кирил милов ръководството федерацията борба иска намери пресечна точка
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският национал по борба Кирил Милов твърди, че ръководството на Българската федерация по борба (БФБ) не е готово да намери компромисен вариант, в който националите да тренират с личните си треньор.

БФБ твърди, че състезателите на ЦСКА отказват да участват в централизираната подготовка и затова не попадат в състава на България за световното първенство.

"От доста време дъвчем този проблем. Надявах се да се състезаваме за България. Най-големият проблем е, че искаме да тренираме с личните треньори. На 29 години знам какво ми е необходимо със спорта. Бяхме на няколко лагера в чужбина и последния в Хърватия. Момчетата от централизираната подготовка бяха с нас, но ние не бяхме част от националния отбор", поясни той в интервю за БНТ.

Според него ръководството на федерацията не би позволило компромис с ЦСКА.

"Нашите треньори не бяха поканени и беше изрично забранено да стъпват в залата. Когато говорихме с министъра, той ни показа документи, че няма такава забрана. Той може да присъства, макар на нас изрично да ни бе казано, че е забранено. Не може да се намери пресечна точка, защото липсва желание от ответната страна", допълни многократният медалист.

Промени в заявките за световното първенство са допустими до 72 часа преди кантара за всяка от категориите.

"Надявам се да бъдем допуснати и да имаме шанс да представяме България. Надявам се, трудът който полагаме, да бъде възнаграден. Надявам се начело на федерацията да застане човек, който да ни обедини. Искам да имаме право да тренираме с личните си треньори, по начин, който е добър за нас", завърши Милов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Семен Новиков и Кирил Милов пропускат световното първенство по борба
Семен Новиков и Кирил Милов пропускат световното първенство по борба
Гледайте финалните схватки от турнира в ефира на БНТ 3.
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Кирил Милов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
1
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
2
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)
3
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
4
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
5
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за...
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
6
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Видео

Лъчезар Танев: Нашият футбол е потънал, трябва отсега да се работи за след 10 години
Лъчезар Танев: Нашият футбол е потънал, трябва отсега да се работи за след 10 години
Очаквайте: Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт" Очаквайте: Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 09.10.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 09.10.2026 г., 12:25 ч.
Марин Милашки: Общите задължения на федерацията по вдигане на тежести са над 500 хил. евро Марин Милашки: Общите задължения на федерацията по вдигане на тежести са над 500 хил. евро
Чете се за: 02:27 мин.
Семен Новиков: В централизираната подготовка няма дисциплина и ясен тренировъчен процес Семен Новиков: В централизираната подготовка няма дисциплина и ясен тренировъчен процес
Чете се за: 02:02 мин.
75 международни отличия за българския кикбокс 75 международни отличия за българския кикбокс
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Убита е 45-годишна жена в Пловдив Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13° До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
БНБ пуска в обращение златна колекционерска монета „Св. Иван...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Кличко: Путин иска само територия, ние - украинците, не му вършим...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ