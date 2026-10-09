Кирил Милов: Ръководството на федерацията по борба не иска да намери пресечна точка

Българският национал по борба Кирил Милов твърди, че ръководството на Българската федерация по борба (БФБ) не е готово да намери компромисен вариант, в който националите да тренират с личните си треньор.

БФБ твърди, че състезателите на ЦСКА отказват да участват в централизираната подготовка и затова не попадат в състава на България за световното първенство.

"От доста време дъвчем този проблем. Надявах се да се състезаваме за България. Най-големият проблем е, че искаме да тренираме с личните треньори. На 29 години знам какво ми е необходимо със спорта. Бяхме на няколко лагера в чужбина и последния в Хърватия. Момчетата от централизираната подготовка бяха с нас, но ние не бяхме част от националния отбор", поясни той в интервю за БНТ.

Според него ръководството на федерацията не би позволило компромис с ЦСКА.

"Нашите треньори не бяха поканени и беше изрично забранено да стъпват в залата. Когато говорихме с министъра, той ни показа документи, че няма такава забрана. Той може да присъства, макар на нас изрично да ни бе казано, че е забранено. Не може да се намери пресечна точка, защото липсва желание от ответната страна", допълни многократният медалист.

Промени в заявките за световното първенство са допустими до 72 часа преди кантара за всяка от категориите.

"Надявам се да бъдем допуснати и да имаме шанс да представяме България. Надявам се, трудът който полагаме, да бъде възнаграден. Надявам се начело на федерацията да застане човек, който да ни обедини. Искам да имаме право да тренираме с личните си треньори, по начин, който е добър за нас", завърши Милов.

Вижте цялото интервю във видеото.