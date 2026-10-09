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Актьорът Кирил Ефремов: Шестият сезон на "Под прикритие" е най-добрият

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Чете се за: 03:22 мин.
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Шестият сезон на "Под прикритие" е най-добрият. Това заяви в "Денят започва" актьорът Кирил Ефремов. Телевизионната премиера на най-гледаната криминална поредица е в събота, 10 октомври от 22.00 часа по БНТ1 и се реализира в копродукция между обществената телевизия и “Falcon wing studio“.

"За мен е една така сбъдната мечта, защото 10 години минаха от последния сезон. Мислихме, че надали някога ще се върне този сериал на екран, но ето, сега, вече утре в 10 часа вечерта, 10.10, след 10 години. Шести сезон тръгва. Мисля, че ще бъде най-добрият сезон според мен. Този сериал е влязъл в съзнанието и в душите на хората. Толкова любов от феновете, препълнена зала и то две вечери подред, с такова нетърпение го очакват сезона. Така че няма да ги разочароваме и смятам да не чакаме още 10 години за седми сезон."

С бурни овации голяма част от актьорите в хитовия сериал на БНТ бяха посрещнати на двете предпремиерни прожекции на сериала в НДК.

"Залата избухна не само за мен, но и на другите мои колеги — тези, които са така в основния каст, и на Захари, и на Мариана, и на Мишо. Ами, това са любими герои. Ние сме имали щастието да ги направим такива заедно с режисьорите, с продуцентите на сериала. Между другото, един филм не може да се получи без това звено — тази верига, която е навързана: каст, продуцент, сценарист, режисьор. И аз искам да благодаря на всички тези хора и на всичките ми колеги, че толкова добре сме си свършили работата. И се надявам този сезон да го докаже, той да е най-добрият."

Кирил Ефремов си спомни началото на снимките на поредицата и изграждането на персонажа му в сериала.

"Нищо не сме мислили в самото начало. Дори не знаехме, че ще се получи нещо толкова хубаво. Но така, като се събрахме всичките на първия снимачен ден, се усети някаква енергия, някаква позитивност. Така — да направим нещо добро. Все едно бебето се е родило и сега трябва да го отгледаме. И това нещо не ни пусна и в петте сезона. И може би заради това са се получили тези образи. Защото се събирахме преди снимки, говорихме, мислихме по сцените, да променим нещо, да кажем нещо, което според нас е по-добре или по-добре ни стои в устите. Търсихме сленга на тези герои. Как говорят, как се движат."

Вижте целия разговор във видеото.

#Кирил Ефремов #криминална поредица #Под прикритие 6 #сериал

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