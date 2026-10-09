Обявяват Нобела за мир, Тръмп отново иска отличието

Днес ще стане известен тазгодишният носител на Нобеловата награда за мир.

Името му ще бъде обявено от Норвежкия Нобелов комитет днес по обед на церемония в Осло. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел - 10 декември. Тя се състои от медал от 18-каратово злато, диплома и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 млн. евро.

Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287 - както физически, така и юридически лица. Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието.