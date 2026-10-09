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Обявяват Нобела за мир, Тръмп отново иска отличието

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Днес ще стане известен тазгодишният носител на Нобеловата награда за мир.

Името му ще бъде обявено от Норвежкия Нобелов комитет днес по обед на церемония в Осло. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел - 10 декември. Тя се състои от медал от 18-каратово злато, диплома и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 млн. евро.

Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287 - както физически, така и юридически лица. Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието.

#Доналд Тръмп #отличие #нобел за мир

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